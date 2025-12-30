Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε έως το 2029 τον Σωτήρη Κοντούρη

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Σωτήρης Κοντούρης.

Ο νεαρός μέσος, διεθνής με την Ελπίδων, μεταγράφηκε από τον Παναιτωλικό και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

