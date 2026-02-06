Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση συνεργασίας τους με τον Σέρβο αριστερό μπακ, το συμβόλαιο του οποίου έληγε το προσεχές καλοκαίρι, τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

06 Φεβ. 2026 15:40
Επίσημο χαρακτήρα πήρε το «διαζύγιο» μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Φίλιπ Μλαντένοβιτς, το οποίο είχε ήδη οριστικοποιηθεί από το βράδυ της Πέμπτης.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση συνεργασίας τους με τον Σέρβο αριστερό μπακ, το συμβόλαιο του οποίου έληγε το προσεχές καλοκαίρι, τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αυτή αναμένεται να είναι στην Τουρκία και την Καραγκιουμρούκ όπως προέκυψε από δημοσιεύματα στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αμυντικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιούνιο του 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις ικανότητές του.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του «σφράγισε» την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα Play off του Champions League, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Στα 2,5 χρόνια παραμονής του στην ομάδα καθιερώθηκε βασικός, προσφέροντας γκολ και ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Φίλιπ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!

