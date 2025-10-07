Παναθηναϊκός: Εκτός για ένα μήνα ο Ντέσερς

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς επιβεβαίωσαν τους φόβους του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού καθώς η κάκωση στην ποδοκνημική σημαίνει ότι θα χρειαστεί να απουσιάσει τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε τραυματιστεί στην προπόνηση που είχε γίνει στην Ελβετία την επομένη του αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις, έπειτα από μία σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόφσκι στην τελευταία φάση του προγράμματος. Αν και προσπάθησε μετά από λίγες ημέρες να μπει στο πρόγραμμα, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις και η αρχική αισιοδοξία για γρήγορη επιστροφή δε δικαιώθηκε.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο σημείο, αλλά και το ιστορικό του Ντέσερς σ’ αυτό αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μία προσέγγιση πιο προσεκτική, απόφαση η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερο χρόνο απουσίας. Εκείνος αναμένεται να φτάσει συνολικά τις τέσσερις εβδομάδες σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτιστεί.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Ντέσερς

Άρης – Παναθηναϊκός (19/10)

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (23/10) Europa League

Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor (26/10)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (29/10) Κύπελλο Ελλάδος

Βόλος – Παναθηναϊκός (01/11)

Μάλμε – Παναθηναϊκός (06/11) Europa League

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (09/11)

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στους Ευρωπαϊκούς αγώνες καθώς εκεί οι πράσινοι έχουν στη λίστα μόνο τον Κάρλο Σφιντέρσκι.

