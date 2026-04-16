Παναθηναϊκός: Επιστροφές και απουσίες ενόψει του ντέρμπι με Ολυμπιακό στη Λεωφόρο

Η προπόνηση της Πέμπτης (16.04.2026) διεξήχθη με θετικά και αρνητικά νέα για τον Ρουί Βιτόρια, καθώς υπήρξαν επιστροφές αλλά και σημαντικές απουσίες από το κανονικό πρόγραμμα.

16 Απρ. 2026 15:16
Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19.04.2026) στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Επιστροφή Κοντούρη – διαθέσιμος για αποστολή

Κανονικά στο πρόγραμμα συμμετείχε ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να είναι διαθέσιμος και να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί το τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στη Λεωφόρο.

Παρών και ο Τουμπά

Στο κανονικό πρόγραμμα επέστρεψε και ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος είχε απουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες λόγω προσωπικών λόγων, ενισχύοντας πλέον τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας στην άμυνα.

Ατομικά προγράμματα και θεραπείες

Αντίθετα, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ–Μπράουν, ενώ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία και ατομικό συνέχισαν ο Κάτρης, ενώ θεραπεία ακολούθησαν και οι Ντέσερς και Σισοκό, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την προετοιμασία του τις επόμενες ημέρες, με στόχο να παρουσιαστεί πλήρης και έτοιμος στο κρίσιμο ντέρμπι που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη μάχη των playoffs.

