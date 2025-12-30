Παναθηναϊκός: Φεύγει για το Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, o Κουζέλογλου θα δοθεί στο Μαρούσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Παναθηναϊκός: Φεύγει για το Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου
30 Δεκ. 2025 16:16
Pelop News

Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ, Γιάννης Κουζέλογλου, αλλάζει ομάδα αλλά όχι και γειτονιά, καθώς θα παραμείνει στα βόρεια προάστια μετακομίζοντας από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o Κουζέλογλου θα δοθεί στο Μαρούσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως είναι γνωστό είχε αποκτηθεί από τους «πράσινους» προκειμένου να έχει συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας και μάλιστα μπόρεσε να βρει χρόνο συμμετοχής όταν η ομάδα είχε…ξεμείνει από ψηλούς τον προηγούμενο μήνα.

Από τη στιγμή που επέστρεψαν οι Χολμς, Γιούρτσεβεν ενώ αποκτήθηκε και ο Κένεθ Φαρίντ, ήταν εκ των πραγμάτων πού δύσκολο να βρει χώρο στο ρόστερ, ακόμα και για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά αγωνίστηκε σε μόλις έξι ματς της Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο όρο 9.9 λεπτά συμμετοχής με 3.3 πόντους και 2.6 ριμπάουντ. Αντίστοιχα στην Euroleague αγωνίστηκε σε τρία ματς (κόντρα σε Βίρτους εκτός, Ερυθρό Αστέρα εκτός και Παρτίζαν εντός) χωρίς να σημειώσει πόντο και έχοντας 05:38 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Πηγή: gazzeta.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
18:36 Ροβανιέμι: Το όνειρο κάθε παιδιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ