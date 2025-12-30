Παναθηναϊκός: Φεύγει για το Μαρούσι ο Γιάννης Κουζέλογλου

Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ, Γιάννης Κουζέλογλου, αλλάζει ομάδα αλλά όχι και γειτονιά, καθώς θα παραμείνει στα βόρεια προάστια μετακομίζοντας από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o Κουζέλογλου θα δοθεί στο Μαρούσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως είναι γνωστό είχε αποκτηθεί από τους «πράσινους» προκειμένου να έχει συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας και μάλιστα μπόρεσε να βρει χρόνο συμμετοχής όταν η ομάδα είχε…ξεμείνει από ψηλούς τον προηγούμενο μήνα.

Από τη στιγμή που επέστρεψαν οι Χολμς, Γιούρτσεβεν ενώ αποκτήθηκε και ο Κένεθ Φαρίντ, ήταν εκ των πραγμάτων πού δύσκολο να βρει χώρο στο ρόστερ, ακόμα και για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά αγωνίστηκε σε μόλις έξι ματς της Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο όρο 9.9 λεπτά συμμετοχής με 3.3 πόντους και 2.6 ριμπάουντ. Αντίστοιχα στην Euroleague αγωνίστηκε σε τρία ματς (κόντρα σε Βίρτους εκτός, Ερυθρό Αστέρα εκτός και Παρτίζαν εντός) χωρίς να σημειώσει πόντο και έχοντας 05:38 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Πηγή: gazzeta.gr

