Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο πιέζει για τον Τετέ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η αρχική προσφορά, που ήταν δανεισμός με ενοίκιο στο 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς με υποχρεωτικό χαρακτήρα στα 4 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι και αντ’ αυτής, οι άνθρωποι της βραζιλιάνικης ομάδας πρότειναν κάτι διαφορετικό.

Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο πιέζει για τον Τετέ
28 Δεκ. 2025 10:02
Pelop News

Η ιστοσελίδα «GZH», που είχε βγάλει και την είδηση για την πρώτη προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, επανήλθε με νέο ρεπορτάζ το πρωί της Κυριακής (28/12) τονίζοντας πως η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα προσφορά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η αρχική προσφορά, που ήταν δανεισμός με ενοίκιο στο 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς με υποχρεωτικό χαρακτήρα στα 4 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι και αντ’ αυτής, οι άνθρωποι της βραζιλιάνικης ομάδας πρότειναν κάτι διαφορετικό.

Το καθεστώς έμεινε ίδιο, ωστόσο άλλαξε ο καταμερισμός των χρημάτων. Αυτή τη φορά η Γκρέμιο πρότεινε 500 χιλ. ως ενοίκιο και μία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, το ύψος της οποίας θα κυμαινόταν κάπου μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους
11:08 Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών
11:05 Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ εμπειρίες με την Εθνική πόλο των Παίδων
10:59 Ο Προμηθέας να κλείσει το 2025 με διπλό στο Περιστέρι
10:55 Ηττα στην πρεμιέρα για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:49 Σύρραξη στον αγώνα Μπακς-Μπουλς λόγω καρφώματος του Γιάννη Αντετοκούνμπο ΒΙΝΤΕΟ
10:37 O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε εκτίς μαγαζιού για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του
10:25 Κρήτη: Εννέα επιχειρήσεις και διασώσεις 738 μεταναστών σε μια ημέρα
10:14 Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου: Δολοφονία από τον γιο της δείχνουν τα νέα στοιχεία
10:02 Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο πιέζει για τον Τετέ
9:51 Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον 30χρονο Αλέξανδρο Παπαζαφείρη – Δωρίζονται τα όργανά του
9:49 Φορολογικές υποχρεώσεις έως 31 Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πριν αλλάξει ο χρόνος
9:45 Ρήγμα στο μέτωπο των αγροτικών μπλόκων μετά από 30 ημέρες κινητοποιήσεων – Σενάρια διαλόγου και κλιμάκωσης
9:43 Διαγράφονται 280.000 αιώνιοι φοιτητές – Πόσοι ζήτησαν παράταση σπουδών
9:41 Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στην Πάτρα – Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά
22:57 Όλες οι αργίες για το 2026, πότε πέφτουν, τι ισχύει
22:39 Ευρώπη: Καμπανάκι, ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί
22:21 Διατροφικός θησαυρός: Αυτό το όσπριο με διπλάσια πρωτεΐνη από τα άλλα
22:03 5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός
21:51 Αγρότες: Διχασμός στο ενιαίο μέτωπο, «είναι καλικάντζαροι» απαντούν οι Θεσσαλοί για 18 μπλόκα που είπαν «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, BINTEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ