Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο πιέζει για τον Τετέ

Η ιστοσελίδα «GZH», που είχε βγάλει και την είδηση για την πρώτη προσφορά της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό για τον Τετέ, επανήλθε με νέο ρεπορτάζ το πρωί της Κυριακής (28/12) τονίζοντας πως η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα προσφορά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η αρχική προσφορά, που ήταν δανεισμός με ενοίκιο στο 1,5 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς με υποχρεωτικό χαρακτήρα στα 4 εκατ. ευρώ δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι και αντ’ αυτής, οι άνθρωποι της βραζιλιάνικης ομάδας πρότειναν κάτι διαφορετικό.

Το καθεστώς έμεινε ίδιο, ωστόσο άλλαξε ο καταμερισμός των χρημάτων. Αυτή τη φορά η Γκρέμιο πρότεινε 500 χιλ. ως ενοίκιο και μία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, το ύψος της οποίας θα κυμαινόταν κάπου μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

