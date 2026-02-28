Παναθηναϊκός: Η...καυτή ατάκα του Μπακασέτα στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση στην Τσεχία, ΒΙΝΤΕΟ

Στον Παναθηναϊκό μοιράστηκαν με τον κόσμο την παρακάμερα από τη νίκη-πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν. Στο βίντεο υπάρχουν οι αντιδράσεις από τον πάγκο των πράσινων κατά τη διάρκεια του ματς, η αγωνία στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά στο τέλος ακολούθησαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Στα αποδυτήρια στήθηκε πάρτι, με τον Τάσο Μπακασέτα να διακόπτει για λίγο τη γιορτή για να δηλώσει:

“Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ@μ@νο”, είπε συγκεκριμένα ο αρχηγός των πράσινων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



