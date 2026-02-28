Παναθηναϊκός: Η…καυτή ατάκα του Μπακασέτα στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση στην Τσεχία, ΒΙΝΤΕΟ
«Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το…»
Στον Παναθηναϊκό μοιράστηκαν με τον κόσμο την παρακάμερα από τη νίκη-πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν. Στο βίντεο υπάρχουν οι αντιδράσεις από τον πάγκο των πράσινων κατά τη διάρκεια του ματς, η αγωνία στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά στο τέλος ακολούθησαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.
Στα αποδυτήρια στήθηκε πάρτι, με τον Τάσο Μπακασέτα να διακόπτει για λίγο τη γιορτή για να δηλώσει:
“Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ@μ@νο”, είπε συγκεκριμένα ο αρχηγός των πράσινων.
