Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 92-85: Δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε η ομάδα του Αταμάν

Οι πράσινοι που είχαν πολλές απουσίες (Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου, Φαρίντ) και δεν συμπλήρωσαν 12αδα επικράτησαν 92-85 της Καρδίτσας και εστιάζουν πλέον στα δύο παιχνίδια με Αρμάνι και Βίρτους που ακολουθούν.

04 Ιαν. 2026 18:08
Pelop News

Την 11η νίκη του σε 12 παιχνίδια στον 1ο γύρο της Stoiximan Basket League πέτυχε ο Παναθηναϊκός.

Ιδιαίτερα νωθρό και άχρωμο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού, κάτι που φρόντισε να εκμεταλλευτεί η Καρδίτσα και με μπροστάρη τον Έλις να βρει λύσεις στην επίθεση και να εκμεταλλευτεί την αρχική αστοχία των γηπεδούχων έξω από τα 6.75 μέτρα με 1/6 τρίποντα. Μάλιστα ένα λεπτό πριν από το τέλος της 1ης περιόδου βρέθηκε να προηγείται με και με +5 (16-21) αλλά ένα 6-0 των «πρασίνων» από διαδοχικά τρίποντα των Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο έφεραν τους γηπεδούχους με το προβάδισμα στο σκορ (22-21).

Το καλό ξεκίνημα του Δίπλαρου στο 2ο δεκάλεπτο έφερε τους Θεσσαλούς εκ νέου με το προβάδισμα στο σκορ (28-32 στο 12’) και για δεύτερη φορά με διαφορά πέντε πόντων (33-38) έχοντας 6/11 τρίποντα έως και εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα. Ο Μπράντον Τζέφερσον (11π.) οδηγούσε τους φιλοξενούμενους, την ώρα που το «τριφύλλι» αντιμετώπιζε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Παρόλα αυτά επέστρεψε στο ματς και με τους Ναν (17π., 5/7διπ., 2/2τρ., 3ασ.), Σορτς (7π., 2ασ.) πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-7 και προηγήθηκε με +6 πόντους (51-45) λίγο πριν από το ημίχρονο (54-49).

Στο πρώτο μισό του αγώνα, οι «πράσινοι» είχαν 11/19 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 8/13 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Καρδίτσα (Μπράντον Τζέφερσον 14π., Έλις 12π.) ήταν εξίσου εύστοχη με 12/18 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 4/6 βολές, 12-4 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 6 λάθη.

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έδειξε να… απλοποιεί το έργο του και να παίρνει διψήφια διαφορά στο σκορ (63-51 στο 23’) έχοντας αυξήσει την επιθετικότητά του στην άμυνα. Και πάλι. Η Καρδίτσα αντέδρασε και με σερί 7-0 μείωσε εκ νέου το σκορ (63-58 στο 25’) αλλά οι Ναν (24π, 6ασ.) και Σορτς (15π., 5ασ.) είχαν πολλά κέφια (και) στην 3η περίοδο δίνοντας προβάδισμα 12 πόντους (80-68) λίγο πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου (80-70).

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Καρδίτσα αποδείχθηκε… πολύ σκληρή για να πεθάνει αμαχητί στο «Telekom Center Athens» και προσπάθησε να γίνει… στενός κορσές στους γηπεδούχους. Στο 35′ ήταν ακόμα μέσα στο παιχνίδι (85-80) καθώς δεν άφηνε την ομάδα του Άταμαν να ανοίξει το σκορ και να πάρει διαφορά ασφαλείας. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πάει το ματς στο καλάθι αλλά τα τρίποντα των Τζέφερσον και Χόρχλερ δεν βρήκαν στόχο για να ακολουθήσει τρίποντο του Ναν στα 2:31 για το τέλος για το 88-80 και κάρφωμα του Χολμς για το νέο +10 (90-80) με το οποίο κλείδωσε και η πράσινη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85.

Πηγή: www.gazzetta.gr

