Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ

Νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τάξεως των 17,5 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η αύξηση προκηρύχθηκε στη Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 2025 και επικυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα, μέσω σχετικού «φύλλου» που «ανέβηκε» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Δικαίωμα προτίμησης έχουν έως τις 16 Ιανουαρίου οι παλαιοί μέτοχοι, ενώ μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας, μπορούν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και νέοι (τρίτοι) μέτοχοι, εφόσον υπάρχουν ποσά που δεν έχουν διατεθεί.

Η αμέσως προηγούμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε προκηρυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024 αφορούσε το ποσό των 26.259.999,90 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε κι αναμένεται να πιστοποιηθεί επίσημα απ’ το Γ.Ε.ΜΗ. στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το ποσό των 17,5 εκατ. ευρώ της νέας ΑΜΚ θα προσφέρει «ενέσεις» ρευστότητας για την εύρυθμη λειτουργία της «πράσινης» ΠΑΕ το 2026 (συμβόλαια παικτών/προπονητών, μεταγραφές, φορολογία, λειτουργικά και λοιπά έξοδα).

Το σχετικό σημείωμα

«Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 15-12-2025, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 17.500.000,20 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 58.333.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 58.333.334 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών.

Δεδομένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες μετοχές, ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση μετοχών, θα διατεθούν με τελική τιμή 0,3333333 ευρώ ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά μετοχή στην οποία (τελική τιμή των 0,34 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-2025 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257-514 που τηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τουλάχιστον 334.000 μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 16 Ιανουαρίου 2026.

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό Νο 5041-006257-514, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην αύξηση μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, είτε σε τρίτους. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους».

