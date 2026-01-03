Παναθηναϊκός: Ο Χολμς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram

Ο Αμερικανός σέντερ μάλιστα αποτέλεσε θέμα συζήτησης στη συνέντευξη Τύπου, όπου ο Τούρκος τεχνικός έσπευσε να εξηγήσει πως μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο του παιχνίδι στην Euroleague, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος και θέλει σταδιακή προσαρμογή.

Ούτε για ένα λεπτό δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Έργκιν Άταμαν ο Ρισόν Χολμς στο ντέρμπι Παναθηναϊκού AKTOR – Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ρισόν Χολμς λίγη ώρα μετά το ντέρμπι προχώρησε σε μια περίεργη κίνηση αφαιρώντας από τον προσωπικό του λογαριασμό όλες τις φωτογραφίες που είχε και στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μόλις μια φωτογραφία άφησε στον προσωπικό του λογαριασμό και όλες τις άλλες τις εξαφάνισε…

