Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Πότε θα γίνει ο τελικός Super Cup μεταξύ των «αιωνίων» στο βόλεϊ

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Super Cup γυναικών στον οποίο ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία επικρατώντας 3-2 του Ολυμπιακού, η ΕΣΑΠ οριστικοποίησε τον αντίστοιχο τελικό για τους άνδρες, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

«H ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως το Σούπερ Καπ 2025 μεταξύ του πρωταθλητή 2024-25 Παναθηναϊκού Α.Ο. και του κυπελλούχου 2024-25 Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Ο αγώνας προγραμματίστηκε στις 18:00, θα μεταδοθεί απ΄ ευθείας από την τηλεόραση της ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ και θα διεξαχθεί με τα προβλεπόμενα μέτρα Ειδικής Διαχείρισης» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής.

Οι «αιώνιοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Η πρώτη συνάντησή τους ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2010 στη Σαντορίνη, όταν η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει 3-1 σετ!

Η “ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ”

1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)

2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)

2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)

2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)

2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (νταμπλούχος)

*Σε παρένθεση τι τίτλο είχε η ομάδα που πήρε το Σούπερ Καπ

ΟΙ MVP

2004: – Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων

2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)

2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)

2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)

2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

04/10/1997: Βόλος : Άρης – Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής – Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός – Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15)

05/02/2025: Π.Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



