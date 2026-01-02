Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Θα πάει στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;

Όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα… κρατήσει την υπόσχεσή του και θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι της Euroleague.

Συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στο παρκέ η πολυθρόνα στην οποία κάθεται συνήθως ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ.

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στις 2 Ιανουαρίου (21:15).

Από τη στιγμή που οι άνθρωποι της ομάδας έβαλαν στη… θέση την πολυθρόνα που κάθεται, αναμένεται και η παρουσία του στο ματς.

