Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Θα πάει στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;
Συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στο παρκέ η πολυθρόνα στην οποία κάθεται συνήθως ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ.
Όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα… κρατήσει την υπόσχεσή του και θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι της Euroleague.
Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στις 2 Ιανουαρίου (21:15).
Από τη στιγμή που οι άνθρωποι της ομάδας έβαλαν στη… θέση την πολυθρόνα που κάθεται, αναμένεται και η παρουσία του στο ματς.
giannakopoylos_
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
Πηγή: www.gazzetta.gr
