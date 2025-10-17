Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς Πελίστρι και Σάντσες για τον αγώνα με τον Άρη

Στην τελική ευθεία έχει μπεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Η ομάδα του «τριφυλλιού» πραγματοποίησε σήμερα την προτελευταία της προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Χρήστο Κόντη να έχει στραμμένη την προσοχή του στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση, συνεχίστηκε με παιχνίδια rondo για την κυκλοφορία της μπάλας και, όπως συνηθίζεται πριν από σημαντικά ματς, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων, με τους ποδοσφαιριστές να ανεβάζουν ρυθμό ενόψει της αναχώρησης για τη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, το απουσιολόγιο του Χρήστου Κόντη παραμένει αμετάβλητο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουν τεθεί εκτός δράσης συνέχισαν να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα ή θεραπείες, καθιστώντας σαφές ότι κανένας τους δεν θα είναι διαθέσιμος για το απαιτητικό ματς με τους «κιτρίνους».

Συγκεκριμένα, οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες συνέχισαν να προπονούνται σε ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος επικεντρώθηκαν στις θεραπείες τους.

