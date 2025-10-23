Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ – Νέα σενάρια

Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται σε σύσκεψη με την UEFA και το «τριφύλλι» έκανε γνωστό ότι η πρώτη σέντρα δεν θα γίνει στις 17:30 όπως είχε προγραμματιστεί.

Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ - Νέα σενάρια
23 Οκτ. 2025 15:40
Pelop News

Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται στον Παναθηναϊκό λόγω της κακοκαιρίας «Μπέντζαμιν» που έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό το Ρότερνταμ και έχει αφήσει στον… αέρα το παιχνίδι κόντρα στη Φέγενορντ.

Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται σε σύσκεψη με την UEFA και το «τριφύλλι» έκανε γνωστό ότι η πρώτη σέντρα δεν θα γίνει στις 17:30 όπως είχε προγραμματιστεί.

Να θυμίσουμε πως η UEFA είχε αλλάξει την ώρα της αναμέτρησης από 19:45 σε 17:30 αλλά τα νέα δεδομένα, έδειξαν ότι δεν εφικτό να ξεκινήσει το παιχνίδι στη νέα ώρα.

Τα δύο σενάρια που είναι «ανοιχτά» αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει η αναμέτρηση στις 22:00 και να αναβληθεί οριστικά.

Στην Ολλανδία βρίσκονται περίπου 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού και αναμένουν τις εξελίξεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:33 Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια
17:28 Flat Boots vs. Chelsea Boots: Ποιο Στυλ είναι το Κατάλληλο για Εσάς;
17:24 Γκάζι: «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», ο πατέρας για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης
17:24 Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Π. Σακελλαρόπουλος στο συνέδριο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bio μεταποίησης και bio τουρισμού»
17:09 Πώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι από τον…Πειραιά βρέθηκε στο Μόναχο
17:08 Η Περιφέρεια ζητά εργασίες στην Κάτω Ροδινή για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων
17:00 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι άγνωστες ιστορίες στην Πάτρα – Φώτης Φωκάς και Σταύρος Σολωμός εξιστορούν στην «Π»
16:52 ΣΥΡΙΖΑ: Εδειξε διάθεση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος
16:44 Οι πάσης φύσεως επιθέσεις, συνιστούν πολιτική;
16:36 Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην Τεργέστη Ιταλίας
16:28 H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»
16:20 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο
16:12 Από ποιον τελικά προστατεύουμε το Μνημείο;
16:04 Δυτική Ελλάδα: Αρνηση για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – Δεν έπεισαν τα στοιχεία της μελέτης
15:56 Δεν θα παραστεί ο Κώστας Πελετίδης στην υπογραφή για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
15:48 Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ – Νέα σενάρια
15:32 Πάτρα: Μίνι εμπλοκή και εξελίξεις για τη μεταφορά του Πρωτοδικείου στο παλιό δημαρχείο
15:24 Σκωτία: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι στη Γλασκώβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ