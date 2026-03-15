Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Θέλει νίκη ψυχολογίας πριν τη ρεβάνς με τη Μπέτις

Λίγα 24ωρα μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Μπέτις, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στη Super League και στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (15.03.2026, 21:00, Cosmote Sport 1).

Στόχος στον Παναθηναϊκό -στο ματς της 25ης αγωνιστικής- είναι να διευρύνει το θετικό σερί του στη Super League και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του, ενόψει της ρεβάν με την Μπετις στην Ισπανία. Θυμίζουμε ότι το “τριφύλλι” έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην πρώτη 4άδα της Super League και στα playoffs

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός πηγαίνει στη Λεωφόρο, έχοντας σαν στόχο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα τον ενισχύσει στη μάχη για την παραμονή, ενόψει και των playouts. Η ομάδα του Αγρινίου προέρχεται από σημαντική νίκη απέναντι στην Κηφισιά και δεν αντιμετωπίζει το ματς στη Λεωφόρο ως “χαμένο” εκ των προτέρων.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Από την αναμέτρηση θα απουσιάσουν οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες. Εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο Κώτσιρας, παρότι προπονήθηκε κανονικά, αλλά και ο Ντέσερς ενώ ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σιέλη, Σμυρλή και Μπάντζι. Αντίθετα, επιστρέφει ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος εξέτισε την ποινή μιας αγωνιστικής στο προηγούμενο ματς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Τσάβες – Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ – Κοντούρης, Σισοκό, Γιάγκουσιτς – Παντελίδης, Τζούριτσιτς- Σφιντέρσκι

Παναιτωλικός: Koυτσερένκο – Μαυρίας, Γκράναθ, Γκαρθία, Μανρίκε – Κόζιτς, Μπουχαλάκης – Λομπάτο, Ματσάν, Ρόσα – Άλεξιτς

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μάτσας

Τέταρτος: Φώτης Πολυχρόνης

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βασίλης Φωτιάς

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



