Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κανάλι: Που και τι ώρα θα δείτε ντέρμπι

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ανακοίνωσε τους διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ να ανατίθεται στον Γερμανό ρέφερι, Ντάνιελ Σλάγκερ.

Ο 35χρονος Γερμανός, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA, θα διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής (9/11, 21:00) στη Λεωφόρο. Ο Σλάγκερ είναι γνώριμος στο ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς στο παρελθόν έχει σφυρίξει δύο σημαντικά παιχνίδια: το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-4 πριν από δύο χρόνια και το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 πριν από ενάμιση χρόνο.

O Σλάγκερ θα πλαισιωθεί από τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ, ως βοηθούς. Χρέη 4ου διαιτητή θα εκτελέσει ο Πολυχρόνης, ενώ στο VAR η ΚΕΔ όρισε τον Γερμανό Πασκάλ Μίλερ με τον Έλληνα Άγγελο Ευαγγέλου ως AVAR.

Στα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής ο Βεργέτης θα σφυρίξει το Κηφισιά -Ολυμπιακός με τον Παπαδόπουλο στο VAR και στο Ηράκλειο για το ΟΦΗ – ΑΕΚ θα είναι ο Τσακαλίδης με τον Τζήλο στο VAR.

Το κανάλι του Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εδω

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



