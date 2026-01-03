Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, φωτογραφία

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε το Σάββατο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισκέφτηκε το Telekom Center Athens λίγες ώρες μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Eurolegue και τους μίλησε για αυτά που έχουν γίνει και για εκείνα που περιμένει από αυτούς.

Ο Παναθηναϊκός έχασε για 10η σερί φορά από τον Ολυμπιακό στη Euroleague και έχει αρχίσει μουρμούρα για κάποιους παίκτες αλλά και κριτική για τον Εργκίν Αταμάν.

Οι πράσινοι παίζουν την Κυριακή εντός έδρας με την Καρδίτσα για τη Stoiximan Basket League ενώ την Τρίτη υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.

Την επίσκεψη γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια φωτογραφία στο Instagram την οποία συνόδευε το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «Ι did it my way». που σημαίνει με τον δικό μου τρόπο.

Στο βίντεο που ανέβασε φτάνοντας στο ΟΑΚΑ ακούγονταν το «όλα για όλα» της Βίσση.

