Παναθηναϊκός: Τα μισά γκολ που έχει δεχθεί φέτος στο πρωτάθλημα είναι από πρώην παίκτες του

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μία σκληρή ήττα το βράδυ του Σαββάτου (01/11) στον Βόλο, η οποία έβαλε τέλος στο σερί που ευελπιστούσε να ξεκινήσει με την αύρα του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του κι έφερε ξανά το… σύννεφο της δυσαρέσκειας πάλι πάνω από την ομάδα.

Οι Βολιώτες επικράτησαν των «πρασίνων» με 1-0 με τον Λάζαρο Λάμπρου, τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού», να είναι εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με υπέροχη κεφαλιά.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που φέτος ο Παναθηναϊκός «πληγώνεται» από έναν πρώην παίκτη, αφού έχει συμβεί συνολικά άλλες τέσσερις φορές και το κόστος που έχει πληρώσει σε βαθμούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Οι βαθμοί που έχουν κοστίσει τα γκολ των πρώην

Το κακό αυτό ξεκίνησε ήδη από την πρώτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Στον αγώνα με τον Λεβαδειακό μπορεί ο Παλάσιος να ήταν ο πρώτος που έφτασε κοντά στο να σκοράρει κατά της πρώην ομάδας του, ωστόσο τελικά το έκανε ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς, που μπήκε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και στο 86′ έκανε το 1-1 μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια βάζοντας στην ουσία τα… θεμέλια για την απόλυση του Ρουί Βιτόρια.

Το δεύτερο «κρούσμα» ήταν στον αμέσως επόμενο αγώνα με την Κηφισιά, όπου σ’ ένα ματς με δύο ανατροπές οι «πράσινοι» τελικά ηττήθηκαν με 3-2, με τον Παύλο Παντελίδη, που έχει περάσει από τις ακαδημίες του, να σκοράρει για το 2-2 και στην ουσία, ακόμα κι αν δεν ευθύνεται ο ίδιος για όλη την ζημιά, να μπορούμε να θεωρήσουμε πως εκείνος έκοψε τους δύο από τους τρεις βαθμούς που έχασαν τελικά.

Λίγες αγωνιστικές αργότερα, στο κρίσιμο παιχνίδι του «Κλ. Βικελίδης», ήταν η ώρα του Τάσου Δώνη, ακόμη ενός ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του κλαμπ, να σκοράρει στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης και να «κόψει» από την παλιά του ομάδα δύο βαθμούς.

Ο Λάζαρος Λάμπρου στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ο τέταρτος και τελευταίος που προστέθηκε στην λίστα αυτή, στερώντας έναν (τουλάχιστον) βαθμό από το «τριφύλλι».

Βέβαια, υπήρχαν ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό και αγώνες που δεν επιβεβαιώθηκε η κατάρα αυτή, όπως με τον Παναιτωλικό, όπου ο μοναδικός πρώην Μαυρίας έμεινε στον πάγκο και με τον Αστέρα Aktor, όπου κανένας εκ των Εμμανουηλίδη, Τριανταφυλλόπουλο, Μακέντα δεν σκόραρε (ο Τζανδάρης έμεινε στον πάγκο).

Τα τέσσερα αυτά τέρματα ισοδυναμούν με τα μισά απ’ όσα έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα ενώ του έχουν κοστίσει ούτε λίγο ούτε πολύ επτά βαθμούς, που αν τους είχε τώρα, θα βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -3 από την κορυφή, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Πηγή: gazzeta.gr

