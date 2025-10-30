Παναθηναϊκός: Θλάση ο Καλάμπρια, επέστρεψε ο Πελίστρι

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε θεραπεία στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του παιχνιδιού με το Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League (01/11/25, 18:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) και ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του «τριφυλλιού».

Μετά από τον Αύγουστο, ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και η επιστροφή του στην ενεργό δράση είναι πολύ κοντά, όμως ο Ντάβιντε Καλάμπρια έκανε θεραπεία για να ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί.

Ο Ρενάτο Σάντσες θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, μετά την αναγκαστική του αλλαγή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι Ντέσερς, Μπακασέτας και Μπόκος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

