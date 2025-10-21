«Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία

Θερμή στήριξη στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News στον ΕΟΔΥ εκφράζει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως η έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

21 Οκτ. 2025 14:59
Pelop News

Με αφορμή την ίδρυση του νέου «Γραφείου Εντοπισμού και Αντιμετώπισης Fake News για Θέματα Δημόσιας Υγείας» στον ΕΟΔΥ, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντάς την «θετικό βήμα για την ενίσχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης των πολιτών».

Η Ένωση επισημαίνει ότι η παραπληροφόρηση γύρω από εμβόλια, προληπτικές παρεμβάσεις και ζητήματα δημόσιας υγείας έχει λάβει διαστάσεις «πανδημίας fake news», με πραγματικές συνέπειες για την κοινωνία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιατρική επιστήμη. «Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ένωσης το 2022, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά: περισσότεροι από τρεις στους δέκα πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σημασία του εμβολιασμού ή των προληπτικών εξετάσεων, ενώ σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών υγείας που προβάλλονται στα ΜΜΕ.

Η Ένωση τονίζει ότι τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των πολιτών, ώστε να αναγνωρίζουν την έγκυρη πληροφορία και να προστατεύονται αποτελεσματικά από την παραπληροφόρηση.
