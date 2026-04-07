Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στον επίσημο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η εξεταστική συνέχεια έχει ως εξής: την Τετάρτη 3 Ιουνίου ακολουθούν τα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Στα ΕΠΑΛ, μετά τα Νέα Ελληνικά του Σαββάτου 30 Μαΐου, ακολουθούν την Τρίτη 2 Ιουνίου τα Μαθηματικά, δηλαδή η Άλγεβρα, ενώ στη συνέχεια ξεκινά ο κύκλος των μαθημάτων ειδικότητας, ο οποίος εκτείνεται από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί, για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η 08:30 το πρωί. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» στα ΕΠΑΛ, για το οποίο η διάρκεια ορίζεται στις τέσσερις ώρες.

Για τα ειδικά μαθήματα, ισχύουν επιμέρους προβλέψεις ως προς τον χρόνο προσέλευσης και τη διάρκεια. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 08:00 για όσα μαθήματα αρχίζουν στις 08:30 και μέχρι τις 09:30 για όσα ξεκινούν στις 10:00. Η διάρκεια εξέτασης για τις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο έξι ώρες, για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» τρεις ώρες και τριάντα λεπτά, ενώ για τη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο.

Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους για τα ΤΕΦΑΑ, το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει ως προθεσμία για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία το διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Η σχετική ημερομηνία έχει ανακοινωθεί επισήμως από το υπουργείο στις ανακοινώσεις των εξετάσεων ΓΕΛ.

Επιπλέον, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, όπως αντίστοιχα κοινά είναι και για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία αξιολόγηση για όλους τους συμμετέχοντες.

