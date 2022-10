Πανεπιστήμιο Πατρών: Δύο Τελετές Αναγόρευσης Καθηγητών στις 21 Οκτωβρίου

Δύο τελετές αναγόρευσης θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Η πρώτη είναι η Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Γεωφυσικής Jiří V. Zahradník, σε Επίτιμο Διδάκτορα.

Ο Jiří V. Zahradník, Καθηγητής Γεωφυσικής θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Γεωλογίας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας κ. Ευθύμιος Σώκος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, Καθηγητή Παρασκευά Ξυπολιά και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Twenty years of cooperative seismology research between Charles University and Patras University».

Η δεύτερη είναι η Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Κοινωνιολογίας Νικολάου Π. Μουζέλη, σε Επίτιμο Διδάκτορα.

Ο Νικόλαος Μουζέλης, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας κ. Άννα Ασημάκη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Καθηγητή Γεώργιο Νικολάου και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Εμπειρίες και αναφορά σε μερικά έργα μου».