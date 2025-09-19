Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών, καθώς συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού με γκαζάκι στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

«Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από φιάλη βουτανίου και εύφλεκτο υλικό, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας φθορές στην πόρτα και στην ψευδοροφή της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της Ασφάλειας, η οποία διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.

