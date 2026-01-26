Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα

Σημαντική διεθνή αναγνώριση συνεχίζει να καταγράφει το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο διατηρεί σταθερή παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με ισχυρό αποτύπωμα στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα διεθνή συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων έχουν κεντρίσει έντονα το ενδιαφέρον των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του κοινού τα τελευταία χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει για περισσότερο από μία δεκαετία στα κύρια συστήματα αξιολόγησης με συνεπή και οργανωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξιοπιστία των δεδομένων όσο και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για την υποστήριξη του διοικητικού και στρατηγικού έργου, το ίδρυμα διαθέτει Επιτροπή Διεθνών Κατατάξεων στο πλαίσιο της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στον συνολικό δείκτη, αλλά εστιάζει στα επιμέρους κριτήρια που αφορούν την έρευνα, την ποιότητα της εκπαίδευσης, τη βιωσιμότητα, τη σύνδεση με την αγορά και την κοινωνία.

Σταθερή θέση εντός των πρώτων 1.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως

Παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ιδρυμάτων που αξιολογούνται, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται σε όλα τα συστήματα εντός των πρώτων 1.000 πανεπιστημίων παγκοσμίως, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερότητα και τη συνέπεια της λειτουργίας του.

Ενδεικτικά, οι τελευταίες δημοσιευμένες θέσεις του ιδρύματος είναι:

Times Higher Education (THE) 2025: 801–1000

QS 2026: 721–730

ARWU (Shanghai) 2025: 901–1000

RUR 2025: 843

Webometrics 2025: 655

NTU 2025: 851–900

URAP 2025: 665

CWTS 2025: 529 (Open)

Scimago 2025: 812

Κορυφαία διάκριση στην έρευνα και θεματικές κατατάξεις

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το μοναδικό ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οίκο QS στο σύστημα QS Stars, λαμβάνοντας πέντε αστέρια στον τομέα της έρευνας, επιβεβαιώνοντας το υψηλό ερευνητικό του επίπεδο.

Οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνονται και στις θεματικές κατατάξεις, με σημαντικές διακρίσεις σε επιμέρους επιστημονικά πεδία, όπως:

101–150 στο Mechanical Engineering (ARWU)

301–400 στο Education (Times Higher Education)

201–275 στο Civil & Structural Engineering (QS)

46 στο Industrial & Manufacturing Engineering (Scimago)

345 στο γενικό πεδίο Engineering και 557 στο Economics, Econometrics and Finance (Scimago)

Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται και στις θεματικές περιοχές των Ανθρωπιστικών Επιστημών στα συστήματα THE και QS.

Επιδόσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικό αποτύπωμα

Τα διεθνή συστήματα κατατάξεων αξιολογούν και τη διάσταση της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης, η οποία αφορά όχι μόνο το ακαδημαϊκό περιβάλλον αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αξιολογήσεις:

Στο QS Sustainability 2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται 594ο παγκοσμίως μεταξύ 1.994 ιδρυμάτων.

Στο THE Impact 2025, καταλαμβάνει τη θέση 1001–1500 μεταξύ 2.318 ιδρυμάτων.

Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ιδρύματος στις πόλεις και την Περιφέρεια όπου λειτουργεί.

