Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής και οι αιτήσεις στέγασης

Στο χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2022 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιείται η ηλεκτρονική εγγραφή πρωτοετών φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας. Πληροφορίες για τη διαδικασία υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Ηλεκτρονική εγγραφή ακαδ. έτους 2022-2023: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektroniki-engrafi-akad-etous-2022-2023/



Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στέγασης πρωτοετών φοιτητών/τριών 2022 – 2023 του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν σε Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr κατά το διάστημα από 21 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022. Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Στέγαση: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/



Εκδήλωση για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Τελετών (Κτίριο Α).

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Χρήστο Μπούρα

Χαιρετισμός και σύντομη εισήγηση από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο

Παρουσίαση του ΣΔΙΦ από την Πρόεδρο της ΕΙΦ, Καθηγήτρια κ. Άννα Ρούσσου

Βράβευση των τριών πρώτων προτάσεων του διαγωνισμού λογοτύπησης της ΕΙΦ

Εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης



Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσει ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 στο Αμφιθέατρο της Πρυτανείας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι φοιτητές-τριες θα ενημερωθούν για την πρακτική άσκηση, θα έρθουν σε επαφή με φορείς απασχόλησης και θα λάβουν αναμνηστικά του προγράμματος.



Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) έχει καθιερώσει το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας σε μέλος ΔΕΠ του ΠΠ. Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το ΠΠ στη σημασία της εξαίρετης διδασκαλίας στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και (β) να αναγνωρίσει εκείνα τα μέλη του, που υπηρετούν την διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Πέραν των διδακτικών ικανοτήτων του, ο βραβευόμενος/η πρέπει να χαρακτηρίζεται από: (α) εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος, και (β) από τη συμβολή του στην ανάδειξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου 2022. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/09/E.Papanoutsos.pdf

Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»



Με πρωτοβουλία της Πρυτανικής Αρχής το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει καθιερώσει το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Το βραβείο θεσπίστηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και (β) για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το κάθε εξαιρετικό ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Αναλυτικές πληροφορίες: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/09/P.Kanellopoulos.pdf



Τα Νέα του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών αποσκοπεί στην ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και στην υποστήριξη των Φοιτητών/ τριών που προέρχονται από Ευαίσθητες/ Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Η Δράση έχει ως στόχο την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους/ ες τους/ τις Φοιτητές/ τριες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας είναι ΔΩΡΕΑΝ και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Στήριξη

Ψυχολογική Στήριξη

Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες

Υπηρεσίες Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Επικείμενες δράσεις

Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας στη Φοιτητική Εστία της Πανεπιστημιούπολης Ρίου

Από 19 Σεπτεμβρίου 2022 θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 έως τις 15.00 Γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στους χώρους της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών που διαμένουν στη ΦΕΠ. Επικοινωνία με Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητικής Εστίας, Τηλέφωνο: 2610962190 / E-mail: socialwelfare@upatras.gr

Εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: “Διαμορφώνω την Επαγγελματική μου Ταυτότητα και προετοιμάζομαι για τη διαδικασία μίας συνέντευξης επιλογής”:

https://socialwelfare.upatras.gr/ergastirio-epaggelmatikis-anaptyxis-2/

https://socialwelfare.upatras.gr/ergastirio-epaggelmatikis-anaptyxis-2/ Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας:

https://socialwelfare.upatras.gr/epimorfotika-seminaria-katartisis-k-3/

https://socialwelfare.upatras.gr/epimorfotika-seminaria-katartisis-k-3/ Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/



Διενέργεια Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ρίο



Tην Τετάρτη 28/09 και ώρα 8:30 έως 14:30 θα διενεργηθούν Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ. Όσοι από τους φοιτητές/τριες και το προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν να κάνουν rapid test μπορούν να προσέλθουν.



Διάκριση Φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών στον 29ο Διεθνή Φοιτητικό Μαθηματικό Διαγωνισμό IMC 2022

Τον Αύγουστο 2022 διεξήχθη ο 29ος Διεθνής Φοιτητικός Μαθηματικός Διαγωνισμός IMC 2022 (International Mathematics Competition 2022) στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας, στον οποίο συμμετείχαν 663 φοιτητές από 49 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε μέρος με τετραμελή αποστολή στην οποία συμμετείχαν (κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού επιλογής) οι προπτυχιακοί φοιτητές:

Μιχάλης Λώλης (τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών),

Γιώργος Σουκαράς (πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών),

Αλέξανδρος Ντάγκας (δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών),

Ανδρόνικος Λουκαΐδης (δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών).

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

Μιχάλης Λώλης: αργυρό μετάλλιο

Αλέξανδρος Ντάγκας: χάλκινο μετάλλιο

Γιώργος Σουκαράς: χάλκινο μετάλλιο

Μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό έγιναν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022 από τους Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών κ.κ. Δημήτρη Χατζάκο και Νίκο Ρόιδο καθώς και από τον τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών κ. Δημήτρη Νικολακόπουλο. Τη συνολική εποπτεία της διοργάνωσης των μαθημάτων, της διενέργειας του εσωτερικού διαγωνισμού επιλογής των μελών της αποστολής και της διεκπεραίωσης των τεχνικών ζητημάτων συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στον διαγωνισμό είχε ο κ. Δημήτρης Χατζάκος.



Αποδοχή εργασίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στο περιοδικό LANCET

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ubiquitous Pharmacogenomics χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Η2020 (2016-2021) και αποσκοπούσε στην εφαρμογή της προληπτικής φαρμακογονιδιωματικής και εξατομίκευση της θεραπείας στην κλινική πράξη σε κλινικά κέντρα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συμμετείχε ενεργά ως partner το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόσφατα, η εργασία «A controlled prospective real-world implementation study of a 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions in 6,944 patients in seven European countries», ως αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού, που περιγράφει τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, έγινε αποδεκτή στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό LANCET με Impact factor 202,7.