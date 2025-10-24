Πανικός στη Θεσσαλονίκη για ένα συλλεκτικό καπέλο του ΛΕΞ

Πανικός στη Θεσσαλονίκη για ένα συλλεκτικό καπέλο του ΛΕΞ
24 Οκτ. 2025 14:16
Πολύ μεγάλες ουρές, μήκους δεκάδων μέτρων, σχηματίστηκαν χθες το βράδυ, Πέμπτη (23/10/2025), στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών, για να αγοράσουν οι θαυμαστές του ΛΕΞ το νέο καπέλο που κυκλοφόρησε.

Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη έγινε η επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του ράπερ ΛΕΞ με γνωστή εταιρεία, η οποία περιλάμβανε ένα καπέλο με το χαρακτηριστικό λογότυπο «Θ».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει για το event μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, με αποτέλεσμα πλήθος από φανς να τρέξουν να αγοράσουν το καινούριο του καπέλο.

Η συλλογή μάλιστα είχε γίνει ανάρπαστη και στη συναυλία του ΛΕΞ τον περασμένο Ιούνιο στο ΟΑΚΑ, όπου τα 3.000 αριθμημένα τεμάχια που είχαν διατεθεί εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Όσοι βρίσκονταν στην αναμονή, αρκετοί περίμεναν από τις πέντε το απόγευμα, αποζημιώθηκαν από τους ήχους των γνωστών παραγωγών και συνεργατών του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, οι οποίοι έπαιζαν μουσική σε dj set που είχε στηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
