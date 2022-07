Πανικός στο Ιλινόις: Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί και πολλοί τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικό προκάλεσαν σε συμμετέχοντες σε παρέλαση στο Ιλινόις των ΗΠΑ, πυροβολισμοί που έπεσαν κατά τη διάρκειά της.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ εκφράζουν φόβο για νεκρούς και σίγουρα υπάρχουν αιμόφυρτοι συμμετέχοντες στην παρέλαση μετά τους πυροβολισμούς.

Μάρτυρες μιλούσαν για τραυματίες που ήταν πεσμένοι στο έδαφος, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του δράστη.

Warning: Gunshots heard in below video. pic.twitter.com/F0BrsEXIS8

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 32 ότι υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Την ίδια πληροφορία, περί ενός νεκρού, μετέδωσε και το τηλεοπτικό δίκτυο WGN TV.

Μια παραγωγός του τηλεοπτικού καναλιού CBS-2, που βρισκόταν στο σημείο, η Ελίσα Κάουφμαν, είπε ότι «όλοι έτρεχαν, κρύβονταν και ούρλιαζαν».

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Ο Μπραντ Σνάιντερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολιτεία του Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρισκόταν στην πόλη αυτή, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, όταν ακούστηκαν τα πυρά. «Τα μέλη της προεκλογικής ομάδας μου και εγώ μόλις είχαμε συναντηθεί, για την αρχή της παρέλασης, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί», έγραψε στο Twitter.

🚨#BREAKING: Mass shooting with Multiple people shot at start of the July 4th parade

📌#HighlandPark | #IL

A mass shooting is taking place at Highland Park Emergency crews on scene of a shooting with numerous victims during the July 4th Parade Reports of nine gunshot victims. pic.twitter.com/0hK4u1Jbkp

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 4, 2022