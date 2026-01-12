Πάνω από 500 νεκροί και 10.000 συλλήψεις στο Ιράν, οι αποφάσεις Τραμπ για χτυπήματα ΒΙΝΤΕΟ

Ιράν: Η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις,

12 Ιαν. 2026
Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει στους δρόμους της Τεχεράνης, ζητώντας την καθαίρεση του Αλί Χαμενεΐ. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αριθμός των νεκρών φέρεται να ανέρχεται σε τουλάχιστον 500 (σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA), μεταξύ αυτών 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο μαρτυρίες κάνουν λόγο για ακόμα περισσότερα θύματα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10.000 συλλήψεις, σύμφωνα με την  HRANA.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καταγράφουν σκηνές χάους και σκληρής καταστολής σε διάφορα σημεία της χώρας. Ένα από αυτά που δημοσίευσε το Iran International, καταγράφει πυροβολισμούς, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν και κοντά στον 126ο αστυνομικό σταθμό, στην περιοχή Tehranpars, στις 9 Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στην προγραμματισμένη αυτή συνάντηση του Τραμπ με τους εν λόγω αξιωματούχους θα συζητηθούν πιθανά επόμενα βήματα, όπως οι στρατιωτικές επιθέσεις, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων, η επιβολή περισσότερων κυρώσεων στην κυβέρνηση του Ιράν και η ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, αναφέρει η Wall Street Journal. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της απείλησε σήμερα να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο των New York Times, o Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το τι πρόκειται να πράξει, ωστόσο οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια επίθεση ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν λόγων της οικονομικής κατάσταση στη χώρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες. Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν το Σάββατο ότι τουλάχιστον μερικές από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον κ. Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν θα συνδέονταν άμεσα με στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας που χρησιμοποιούν βία για να καταστείλουν τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες.

Ταυτόχρονα, όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε τυχόν στρατιωτικές επιθέσεις να μην έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα — να κινητοποιήσουν το ιρανικό κοινό να υποστηρίξει την κυβέρνηση — ή να προκαλέσουν μια σειρά αντιποίνων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το στρατιωτικό και διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ένας ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι οι διοικητές στην περιοχή θα ήθελαν περισσότερο χρόνο πριν από οποιαδήποτε πιθανή επίθεση, προκειμένου να εδραιώσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις και να προετοιμάσουν την άμυνα για τυχόν αντίποινα χτυπήματα από το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του κ. Τραμπ να τιμωρήσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης αν καταστείλει τους διαδηλωτές και της αποφυγής επιδείνωσης της κατάστασης.

