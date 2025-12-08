Πάνος Κιάμος για Πάολα: Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και ένα αντράκι

Ο Πάνος Κιάμος από τη μεριά του μίλησε για τα στοιχεία που ξεχωρίζει στη συνάδελφό του, σε καλλιτεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο

08 Δεκ. 2025 16:15
Pelop News

Τις ικανότητες της Πάολα στο τραγούδι αναγνώρισε ο Πάνος Κιάμος, τονίζοντας ότι είναι καταπληκτική ως καλλιτέχνιδα, ενώ παράλληλα τη χαρακτήρισε ως «αντράκι».

Η Πάολα και ο Πάνος Κιάμος ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας και μέσα από δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησαν για τη φετινή συνεργασία τους.

«Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια, που την έχω σε εκτίμηση, είναι ένα αντράκι, ένας καλός και απλός άνθρωπος. Εγώ τυχαίνει να είμαι το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι δένει αυτό το πράγμα». Στη συνέχεια, η Πάολα πρόσθεσε για τη συνύπαρξή της στη σκηνή με τον Πάνο Κιάμο: «Όταν ο καλλιτέχνης δίνει αυτό που δίνει, φτάνει και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.Και οι δύο μας το κάναμε αυτό τόσα χρόνια και φέτος θα το κάνουμε και μαζί»

 

