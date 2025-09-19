Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση

Η παρουσιάστρια Μαίρη Μηλιαρέση και ο σύντροφός παντρεύονται σήμερα Παρασκευή 19/09/2025, με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Γλυφάδας.

Οι δυο τους είναι χρόνια μαζί, προτιμώντας να ζουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Ιούλιο υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, με τη γνωστή παρουσιάστρια να μοιράζεται τότε μέσω ανάρτησής της μια φωτογραφία από την υπογραφή και να σχολιάζει με χιούμορ: «Από σήμερα είμαι πλουσιότερη, κατά ένα πολυσύλλαβο επώνυμο».

Όπως αποκάλυψε η ίδια στο Tlife, το ζευγάρι αρχικά είχε σχεδιάσει ο γάμος να γίνει σε διαφορετικό χώρο και όχι στο Δημαρχείο. Ωστόσο, οι συνθήκες τούς ανάγκασαν να αλλάξουν σχέδια την τελευταία στιγμή. Ο λόγος ήταν ότι συγκεντρώθηκαν τελικά περισσότεροι καλεσμένοι από όσους υπολόγιζαν, ενώ και ο καιρός δεν ευνόησε το αρχικό πλάνο.

