ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»

Οι δύο τραυματίες που επέστρεψαν από τη Ρουμανία, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα λάβουν την κατάλληλη φροντίδα, μέχρι να είναι σίγουρο ότι μπορούν να πάρουν εξιτήριο και ο διευθυντής μάρκετινγκ του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι οικογένειές τους θα λάβουν την απαραίτητη βοηθεια, από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, προσωπικά.

ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»
29 Ιαν. 2026 15:52
Pelop News

Ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λάζαρος Μπαχτσεβάνος έκανε δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και τόνισε ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι δίπλα και στις δέκα οικογένειες των οπαδών του Δικεφάλου.

Οι δύο τραυματίες που επέστρεψαν από τη Ρουμανία, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα λάβουν την κατάλληλη φροντίδα, μέχρι να είναι σίγουρο ότι μπορούν να πάρουν εξιτήριο και ο διευθυντής μάρκετινγκ του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι οικογένειές τους θα λάβουν την απαραίτητη βοηθεια, από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, προσωπικά.

Τα λόγια του Λάζαρου Μπαχτσεβάνου
«Ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων στο ατύχημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη οικογένεια που στις δύσκολες στιγμές είναι ενωμένη και μαζί κι αυτό θα το αποδείξουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε επικοινωνήσει με τις οικογένειες των θυμάτων και θα τους στηρίξουμε και ηθικά και με όποιον τρόπο είναι δυνατόν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
17:09 Νέος περίπατος της Ελλάδας με τη Γερμανία και πρωτιά στον Όμιλο
17:04 Άνοια: Ο Γολγοθάς των οικογενειών – Πάνω από 236.000 άτομα καταγράφηκαν με άνοια στην Ελλάδα το 2025
16:56 Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο από αφρικανική σκόνη – Ζημιές και πτώσεις τοίχων από τους θυελλώδεις ανέμους
16:48 Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision
16:40 Νίκη Κεραμέως για εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους
16:32 Τέλη με τον μήνα; Καγχάζεις
16:24 Βιολάντα: Βαρύς πόνος στην κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσου
16:16 Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από στρατιώτες του Ισραήλ
16:08 Εκδήλωση από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 ΦΩΤΟ
16:00 Ερύμανθος: 1,5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση δρόμων – Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συντηρήσεις
15:52 ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»
15:44 Ίλιον: Μαθητές «έβαλαν βόμβα» σε σχολείο και συνελήφθησαν
15:36 Η Ρωσία καλεί ΗΠΑ και Ιράν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις
15:28 Γιάννης Οικονομίδης στο pelop.gr: «Το σινεμά πάει στην καρδιά, όχι μόνο στη διάνοια»
15:20 Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο
15:12 ΜΩΜΟΣ 2026: Ξεκινάει το Πανελλήνιο γλέντι της Σάτιρας
15:02 Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ