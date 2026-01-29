ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»

Ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λάζαρος Μπαχτσεβάνος έκανε δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και τόνισε ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι δίπλα και στις δέκα οικογένειες των οπαδών του Δικεφάλου.

Οι δύο τραυματίες που επέστρεψαν από τη Ρουμανία, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα λάβουν την κατάλληλη φροντίδα, μέχρι να είναι σίγουρο ότι μπορούν να πάρουν εξιτήριο και ο διευθυντής μάρκετινγκ του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι οικογένειές τους θα λάβουν την απαραίτητη βοηθεια, από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη, προσωπικά.

Τα λόγια του Λάζαρου Μπαχτσεβάνου

«Ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων στο ατύχημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη οικογένεια που στις δύσκολες στιγμές είναι ενωμένη και μαζί κι αυτό θα το αποδείξουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε επικοινωνήσει με τις οικογένειες των θυμάτων και θα τους στηρίξουμε και ηθικά και με όποιον τρόπο είναι δυνατόν».

