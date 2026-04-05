ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο... μηδέν στην Τούμπα

Έπειτα από ένα μετριότατο παιχνίδι, δίχως πολλές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) στο γήπεδο της Τούμπας, στην πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League.

Ράζβαν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ κατάφεραν με τις επιλογές τους να εξουδετερώσουν ο ένας τον άλλον, με τον βαθμό να μην ικανοποιεί καμία από τις δυο ομάδες στην επίτευξη των στόχων τους. Ο Ρουμάνος τεχνικός, πάντως, σίγουρα έχει σοβαρότερα πράγματα να ανησυχεί, με τον πατέρα του, Μιρτσέα, να βρίσκεται σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι.

Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν πρώτοι, στο 8’, με την κεφαλιά του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα μετά το κόρνερ του Δημήτρη Χατσίδη να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλμπάν Λαφόν. Ακολούθησαν πολλά νεύρα, διακοπές, αψιμαχίες, λάθη αλλά μόνο μία κίτρινη κάρτα από τον Νταμιάν Σίλβεστρακ – κι αυτή στον Τάισον που εκβίασε πέναλτι σε μονομαχία με τον Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός «καθάρισε» όσες επικίνδυνες καταστάσεις προσπάθησε να δημιουργήσει (και) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με το 0-0 να αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, αφού κι οι κεφαλιές των Τόμας Κεντζιόρα (32’), Βισέντε Ταμπόρδα (11’) και τα σουτ των Χατσίδη (18’), Τιν Γεντβάϊ (34’) δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικά.

Άλλο παιχνίδι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε όρθιος παρά το τριπλό μαρκάρισμα και φάουλ που του έγιναν, έδωσε στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (47’) αλλά το φαλτσαριστό πλασέ του Σουηδού φορ απέκρουσε εντυπωσιακή ο Λαφόν.

Στην άλλη πλευρά, από γύρισμα του Γιώργου Κυριακόπουλου και… γλίστρημα του Ανδρέα Τεττέη, ο Γεντβάι (55’) σούταρε διαγώνια, με την μπάλα να βρίσκει σε… φτέρνα αμυνόμενου και να «γλείφει» το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντώνη Τσιφτσή.

Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, μετά από γρήγορα εκτελεσμένο φάουλ του Πέδρο Τσιριβέγια, ο Ανάς Ζαρουρί έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά το δεξί, διαγώνιο πλασέ πέρασε άουτ. Μια γυριστή κεφαλιά του Κάρολ Σφιντέρσκι (82’), στην αγκαλιά του Τσιφτσή ήταν ό,τι άλλο αξιόλογο συνέβη ως το τέλος ενός παιχνιδιού που γρήγορα θα ξεχαστεί.

Με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους, ο ΠΑΟΚ πήγε στους 58 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός στους 50 κι ενώ στις 21:00 ξεκινά το ντέρμπι του Ολυμπιακού (58) με την ΑΕΚ (60) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για τη 2η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί την Κυριακή του Θωμά (19/4), οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια (18:00) για το ματς με την ΑΕΚ ενώ οι «πράσινοι» περιμένουν στη Λεωφόρο (21:00) τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (25/4, 20:30), στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Νταμιάν Ρόμπερτ Σίλβεστρακ (Πολωνίας)

Κίτρινες: Τάισον, Σάντσεζ – Αντίνο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (66’ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (76’ Καμαρά), Χατσίδης (71’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Τεττέη (75’ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας (75’ Σάντσες), Ίνγκασον, Ταμπόρδα (75’ Αντίνο), Γεντβάι, Ερνάντεθ, Πελίστρι (63’ Ζαρουρί), Κυριακόπουλος.

*Λόγω προβλήματος στη μέση έμεινε εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

