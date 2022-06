Πάολο Τζεντιλόνι: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, όπως ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter.

«Διαγνώστηκα θετικός στην COVID. Είμαι σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι στις Βρυξέλλες».

Tested positive for COVID. I’m in self isolation at home in #Bruxelles

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) June 7, 2022