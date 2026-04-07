Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του Ιράν είναι απαράδεκτη»

O πάπας Λέων ΙΔ’ μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναχωρώντας από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, σε δηλώσεις του τόνισε: «Σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε αυτή την απειλή κατά όλου του λαού του Ιράν. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει σίγουρα θέμα διεθνούς δικαίου αλλά και πολλά περισσότερα. Πρόκειται για ένα ηθικό θέμα για το καλό ολόκληρου του λαού».

Ακολούθως πρόσθεσε: «Θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις καρδιές τόσων αθώων ανθρώπων, τόσων παιδιών, τόσων ηλικιωμένων. Είναι άνθρωποι απόλυτα αθώοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί θύματα της κορύφωσης ενός πολέμου που έχει ξεκινήσει πριν από πολλές ημέρες».

