Παπαστεργίου: Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο απαιτεί άμεση δράση
13 Οκτ. 2025 9:56


Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, με την κυβέρνηση να προωθεί μέτρα προστασίας ανηλίκων από τον εθισμό και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Κεντρικό στοιχείο των πολιτικών αυτών είναι η θεσμοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης και η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το όριο ψηφιακής ενηλικίωσης ορίζει την ηλικία κάτω από την οποία η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα θα επιτρέπεται μόνο με γονική συγκατάθεση, ενώ η επαλήθευση ηλικίας θα γίνεται με ασφαλή ψηφιακά εργαλεία, αποφεύγοντας την απλή «αυτοδήλωση» που ισχύει σήμερα.

Η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας τις θέσεις της μέσω ενός non-paper που υπέγραψαν περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ και κατατέθηκε στις διαβουλεύσεις για τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η χώρα μας εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή και στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαλήθευση ηλικίας, την εφαρμογή EU Age Verification App – Miniwallet, η οποία θα είναι λειτουργική έως τα τέλη Οκτωβρίου μέσα από τις εφαρμογές KidsWallet και gov.gr Wallet. Η χρήση της δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ψηφιακές υπηρεσίες όπου απαιτείται επαλήθευση ηλικίας, όπως διαδικτυακές αγορές αλκοόλ και καπνού ή ψηφιακά παιχνίδια.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζει ότι καμία τεχνολογική λύση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των γονιών, οι οποίοι παραμένουν καθοριστικοί στην καθοδήγηση και τον έλεγχο των παιδιών τους στον ψηφιακό χώρο. Το νέο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια, ισορροπία και κριτική σκέψη.

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται η συζήτηση για την καθιέρωση ενιαίου ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης στα κοινωνικά δίκτυα, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να έχει συγκροτήσει επιτροπή ειδικών για την τελική διαμόρφωση του ορίου. Η Ελλάδα χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη και συμμετείχε ενεργά στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών στη Δανία, όπου ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο δεν μπορεί να περιμένει και απαιτεί άμεση και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
