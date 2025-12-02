Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις

Η νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των καμερών περνά σήμερα από την Ολομέλεια, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των παραβάσεων του ΚΟΚ. Οι νέες κάμερες θα καταγράφουν και το πρόσωπο του οδηγού, ενώ οι κλήσεις θα φτάνουν ηλεκτρονικά στο κινητό, μέσα σε λίγες ώρες από την παράβαση.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε το νέο σύστημα λειτουργίας των καμερών στους δρόμους, εξηγώντας ότι η σχετική νομοθεσία ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, επιτρέποντας πλέον την πλήρη και νόμιμη εποπτεία του δικτύου.

Όπως είπε, οι νέες κάμερες θα διαθέτουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που θολώνουν το περιβάλλον και απομονώνουν μόνο τον οδηγό, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του παραβάτη. «Ο πολίτης θα γνωρίζει ότι οι κάμερες λειτουργούν και ότι στόχος δεν είναι ο αιφνιδιασμός, αλλά η ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τις κλήσεις θα εξακολουθήσουν να βεβαιώνουν αστυνομικοί, οι οποίοι θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία λίγες ώρες μετά την καταγραφή.

Με το νέο μοντέλο, ο οδηγός θα λαμβάνει άμεσα μήνυμα στο κινητό του όταν εντοπίζεται πιθανή παράβαση. Στη συνέχεια, αφού το όργανο της Τροχαίας επιβεβαιώσει το περιστατικό, η κλήση θα αποστέλλεται στο wallet μαζί με τη φωτογραφία της παράβασης. Ο υπουργός εξήγησε ότι αυτό λύνει το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων και της διάσπαρτης καταγραφής, ενώ τόνισε ότι μέχρι σήμερα οι αρχές αναζητούσαν υλικό από κάμερες καταστημάτων ώστε να βεβαιωθούν οι παραβάσεις.

Η ανάπτυξη του νέου δικτύου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Αττική. Εκτός από τις υπάρχουσες κάμερες σε Αττική Οδό και λεωφορειολωρίδες, η Περιφέρεια εγκαθιστά 388 νέα σημεία ελέγχου, ενώ προχωρά και διαγωνισμός για την τοποθέτηση 2.500 καμερών σε όλο το λεκανοπέδιο. Οι συσκευές θα ελέγχουν ταχύτητα, χρήση ζώνης και κράνους, παραβίαση σηματοδότη και άλλες παραβάσεις.

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου μίλησε και για το ψηφιακό σύστημα αντιμετώπισης της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους. Το νέο πλαίσιο προβλέπει:

– πλατφόρμα όπου θα δηλώνονται εκδηλώσεις για ανήλικους σε χώρους διασκέδασης,

– μητρώο επιχειρήσεων που διαθέτουν αλκοόλ και καπνικά προϊόντα,

– ψηφιακή επιβεβαίωση ηλικίας μέσω του kids wallet ή της εφαρμογής wallet των γονιών.

Όπως είπε, στόχος είναι να υπάρχει έλεγχος και ιχνηλάτηση, ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση ανηλίκων σε αλκοόλ και να τηρηθεί η νομοθεσία.





