Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε το 2025 σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με ταυτόχρονη υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών συνοχής και πλήρη αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) για το 2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ΑΠΔΕ εκτελέστηκε πλήρως, με συνολικές δαπάνες ύψους 14,6 δισ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 100,08% έναντι του ψηφισμένου προϋπολογισμού – επίδοση που αποτελεί υψηλό 15ετίας. Αναλυτικά απορροφήθηκαν:

Εθνικό σκέλος: 2,85 δισ. ευρώ

Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος: 6,86 δισ. ευρώ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 4,9 δισ. ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με ταυτόχρονη υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών συνοχής. Απτό δείγμα της προόδου αποτελεί η πλήρης εκτέλεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που ανήλθε στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025 – υψηλό 15ετίας – ενώ το 2026 θα αυξηθεί στα 16,7 δισ. ευρώ. Η απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης κατατάσσει τη χώρα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ. Η δυναμική μεγέθυνση συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις και έργα σε όλη την Επικράτεια, που μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας, αύξηση πραγματικού εισοδήματος και βελτίωση της καθημερινότητας. Με σταθερότητα, αισιοδοξία και συνέπεια, χωρίς λαϊκισμούς, επιταχύνουμε παρεμβάσεις για να δημιουργήσουμε μεταρρυθμιστικό πλεόνασμα προς όφελος όλων των Ελλήνων. Καλή χρονιά με υγεία, ειρήνη και ευημερία».

Η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου τόνισε ότι η αναπτυξιακή πολιτική χρηματοδοτήθηκε αποτελεσματικά το 2025 με 14,611 δισ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, Αγροτικής Πολιτικής, Μεταναστευτικών Ταμείων, Ταμείου Ανάκαμψης και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση του Ν. 5140/2024 (ταχύτητα-αποτελεσματικότητα-διαφάνεια) συνέβαλε καθοριστικά, ενώ εγκρίθηκε το νέο ΕΠΑ 2026-2030 (16,6 δισ. ευρώ) και εξασφαλίστηκαν 5,8 δισ. ευρώ για ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025. Ο Ν. 5264/2025 εγγυάται ορθολογική διαχείριση εθνικών πόρων.

Η γενική γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης Βασιλική Παντελοπούλου ανέφερε ότι το 2025 ήταν καθοριστικό για το ΕΣΠΑ 2021-2027, με ενεργοποίηση προσκλήσεων στο 85%, εντάξεις στο 78% και συμβάσεις άνω του 50%. Η ενδιάμεση αναθεώρηση σε δύο φάσεις επέτρεψε ανακατεύθυνση άνω των 2,1 δισ. ευρώ σε νέες προτεραιότητες (βιώσιμη διαχείριση υδάτων, ανταγωνιστικότητα, άμυνα, στέγαση), με παράταση υλοποίησης έως 2030 και επιπλέον προκαταβολές 600 εκατ. ευρώ.

Ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Βασίλης Σιαδήμας σημείωσε ότι οι δαπάνες των Τομεακών Προγραμμάτων έφτασαν τα 3,15 δισ. ευρώ (1,68 δισ. μόνο το 2025), με υπερδιπλασιασμό απορρόφησης χάρη σε βελτιστοποίηση διαδικασιών και στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές, επιχειρηματικότητα, απασχόληση, κοινωνική συνοχή, πολιτική προστασία και περιβάλλον.

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης δήλωσε ότι το 2025 έκλεισε με θετικό απολογισμό: υποβολή τριών αιτημάτων πληρωμής (3,27 δισ. ευρώ), εκταμιεύσεις 5,2 δισ. ευρώ, έγκριση δύο αναθεωρήσεων χωρίς αλλαγή προϋπολογισμού και υπερεπίτευξη στόχου δαπανών (4,9 δισ. ευρώ). Η νέα χρονιά ξεκινά με αποφασιστικότητα για πλήρη αξιοποίηση των πόρων.

