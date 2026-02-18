Παπαθανάσης: Στρατηγική επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» και πράσινες πόλεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Smart Cities: Έξυπνες λύσεις για ανθεκτικές πόλεις χαμηλής ρύπανσης», συνολικού προϋπολογισμού 1.940.984 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027 και στοχεύει στον ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό των συμμετεχουσών πόλεων μέσω της προώθησης ηλεκτροκίνησης, έξυπνων συστημάτων μεταφορών και εργαλείων παρακολούθησης περιβάλλοντος.

Με πιλοτικές παρεμβάσεις, οι πόλεις μετατρέπονται σε πρότυπα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με έμφαση στη μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης και εκπομπών CO₂.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις ανά περιοχή

Φλώρινα : Εγκατάσταση συστήματος 35 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων (micro-mobility), συνοδευόμενου από σταθμούς φόρτισης και αισθητήρες περιβαλλοντικής παρακολούθησης για δεδομένα ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο.

: Εγκατάσταση συστήματος 35 κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων (micro-mobility), συνοδευόμενου από σταθμούς φόρτισης και αισθητήρες περιβαλλοντικής παρακολούθησης για δεδομένα ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο. Άρτα : Προμήθεια δύο ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων για σύνδεση περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το κέντρο της πόλης, ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης επιβατών και απαραίτητους σταθμούς φόρτισης.

: Προμήθεια δύο ηλεκτρικών μίνι λεωφορείων για σύνδεση περιφερειακών χώρων στάθμευσης με το κέντρο της πόλης, ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης επιβατών και απαραίτητους σταθμούς φόρτισης. Λευκάδα : Ενίσχυση στόλου καθαριότητας με ένα ηλεκτρικό όχημα καθαρισμού και ένα ηλεκτρικό σάρωθρο, ειδικά προσαρμοσμένα για στενούς δρόμους της παλιάς πόλης και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς.

: Ενίσχυση στόλου καθαριότητας με ένα ηλεκτρικό όχημα καθαρισμού και ένα ηλεκτρικό σάρωθρο, ειδικά προσαρμοσμένα για στενούς δρόμους της παλιάς πόλης και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλβανία: Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρικών λεωφορείων (δύο για το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς και δύο για τον Δήμο Αυλώνας), μαζί με τους αντίστοιχους σταθμούς φόρτισης.

Ψηφιακά εργαλεία και δράσεις ευαισθητοποίησης

Πέρα από τον εξοπλισμό, το έργο περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα για υποστήριξη στρατηγικού σχεδιασμού.

Εκπαιδευτικές καμπάνιες και συμμετοχή μαθητών/πολιτών.

Θεσμοθέτηση της «Ημέρας Μηδενικών Εκπομπών» για προώθηση εναλλακτικών μετακινήσεων και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το έργο ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία και επιβεβαιώνει τη δέσμευση για μια Ελλάδα πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

