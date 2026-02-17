Παπαζαφείρης στον peloponnisos FM: «Δίνουμε έμφαση στις ακαδημίες της Νάπολι»
Με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση της κοπής πίτας της Νάπολι Πατρών, ο αθλητής Βασίλης Παπαζαφείρης μίλησε σήμερα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή Εντός – Εκτός Έδρας, όπου αναφέρθηκε στην αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου, στις διεθνείς διακρίσεις και στα επόμενα βήματα της ομάδας.
Οι βασικοί στόχοι για το 2026:
▪️ Δυναμική παρουσία και διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις
▪️ Διοργάνωση του τουρνουά Τουρνουά Σπύρος Αβράμης με ισχυρές ομάδες από το εξωτερικό
▪️ Σταθερή ανάπτυξη και οργανωτική ενίσχυση του συλλόγου
▪️ Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και καλύτερες συνθήκες προπόνησης
Ακουστε αναλυτικά:
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News