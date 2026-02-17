Παπαζαφείρης στον peloponnisos FM: «Δίνουμε έμφαση στις ακαδημίες της Νάπολι»

Με αφορμή την χθεσινή εκδήλωση της κοπής πίτας της Νάπολι Πατρών, ο αθλητής Βασίλης Παπαζαφείρης μίλησε σήμερα στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή Εντός – Εκτός Έδρας, όπου αναφέρθηκε στην αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου, στις διεθνείς διακρίσεις και στα επόμενα βήματα της ομάδας.

Οι βασικοί στόχοι για το 2026:

▪️ Δυναμική παρουσία και διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις

▪️ Διοργάνωση του τουρνουά Τουρνουά Σπύρος Αβράμης με ισχυρές ομάδες από το εξωτερικό

▪️ Σταθερή ανάπτυξη και οργανωτική ενίσχυση του συλλόγου

▪️ Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και καλύτερες συνθήκες προπόνησης

Ακουστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



