Παπούτσια αντί για καπέλα: Η νέα «μόδα» που προωθεί ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Μια νέα, μάλλον απρόσμενη, συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή στην Ουάσιγκτον, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπουτσιών και φροντίζει να το μοιράζεται και στους στενούς του συνεργάτες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει κάνει σχεδόν σήμα κατατεθέν τα παπούτσια Florsheim αξίας περίπου 145 δολαρίων, τα οποία χαρίζει συστηματικά σε πρόσωπα του στενού πολιτικού και επικοινωνιακού του κύκλου.

Όπως αναφέρεται, ανάμεσα σε όσους έχουν λάβει ένα ζευγάρι βρίσκονται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ενώ το ίδιο μοτίβο φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλους στενούς συμμάχους και δημόσια πρόσωπα, όπως ο Τάκερ Κάρλσον και ο Λίντσεϊ Γκράχαμ. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Τραμπ συχνά ρωτά συνεργάτες του αν «πήραν τα παπούτσια», μετατρέποντας τη συνήθεια αυτή σε ένα μικρό, ανεπίσημο τελετουργικό εντός του Λευκού Οίκου.

Οι αναφορές θέλουν τον πρόεδρο να έχει ενθουσιαστεί με τη συγκεκριμένη αμερικανική μάρκα κυρίως για λόγους άνεσης, έπειτα από μεγάλες ώρες εργασίας στο Οβάλ Γραφείο, και στη συνέχεια να άρχισε να παραγγέλνει ζευγάρια για συνεργάτες του, καλύπτοντας ο ίδιος το κόστος. Η εικόνα που μεταφέρουν τα αμερικανικά μέσα είναι ότι τα Florsheim έχουν αποκτήσει σχεδόν χαρακτήρα άτυπης «στολής» για αρκετούς από τους άνδρες του περιβάλλοντός του.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση επειδή η συνήθεια αυτή συνδυάζει το προσωπικό στιλ του Τραμπ με την ανάγκη του να αφήνει το αποτύπωμά του ακόμη και στις μικρές λεπτομέρειες της δημόσιας εικόνας του περιβάλλοντός του. Ορισμένα δημοσιεύματα περιγράφουν μάλιστα ένα κλίμα σχεδόν χιουμοριστικής πίεσης, με συνεργάτες να φροντίζουν να φορούν τα παπούτσια όταν βρίσκονται κοντά του.

Forget MAGA hats. The president is guessing shoe sizes and handing out dress shoes to friends and advisers. https://t.co/WnMdQvzHxQ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 10, 2026

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον γύρω από τη μάρκα Florsheim συνδέθηκε και με μια παράλληλη είδηση, καθώς η μητρική εταιρεία Weyco Group βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την αμερικανική κυβέρνηση για δασμούς, σύμφωνα με το Business Insider. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο διευθύνων σύμβουλος Thomas Florsheim Jr. δεν σχολίασε περαιτέρω τη φερόμενη προτίμηση του Τραμπ στα συγκεκριμένα παπούτσια.

Έτσι, σε μια περίοδο με βαριά πολιτική ατζέντα, η πιο παράξενη ίσως λεπτομέρεια που βγαίνει από τον Λευκό Οίκο δεν αφορά αυτή τη φορά μια απόφαση εξωτερικής πολιτικής ή μια προεκλογική ατάκα, αλλά ένα ζευγάρι καφέ ή μαύρα Florsheim που φαίνεται να έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στο προσωπικό «σύμπαν» του Ντόναλντ Τραμπ.

