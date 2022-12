«Παρά τρίχα» θερμό επεισόδιο – Ρωσικό πλοίο «παρενόχλησε» αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Αδριατική

Παραλίγο θερμό επεισόδιο στα νερά της Αδριατικής, μεταξύ ρωσικών πλοίων και του αμερικάνικου αεροπλανοφόρου G. W. Bush.

Σύμφωνα με τον ξένο τύπο, ρωσικά πολεμικά πλοία συγκεντρώθηκαν στα στενά του Οτράντο, εκεί όπου υπάρχουν υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί, που συνδέουν την Ιταλία με βαλκανικές χώρες.

Εκεί, το ρωσικό «Akademik Pashin», που είναι κατασκοπευτικό, παρέμεινε ακίνητο για αρκετές ώρες, ενώ την ίδια ώρα μια στρατιωτική μονάδα που δεν διευκρινίζεται πλησίασε πάρα πολύ το γνωστό αεροπλανοφόρο.

Το συγκεκριμένο πλοίο συνοδεύεται από μια κορβέτα.

Δείτε τα σχετικά tweet:

⚓️ The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic #NATO #Russia #Ukraine https://t.co/aBzkskVBcC

hey @ItaMilRadar, any Italian warships operating with 🇺🇸CSG 10? Interesting spot of a ~134M warship 4.6km south of the Leyte Gulf (with the USS GHWBush just north of them). I know the Andrea Doria was with them but she is ~153M in length. (Sentinel 2📸, morning of Dec 20, 2022) pic.twitter.com/JreW8WefbO

— MT Anderson (@MT_Anderson) December 20, 2022