Παραιτείται από όλους τους τίτλους ο Βρετανός πρίγκιπας Αντριου

Παραιτείται από όλους τους τίτλους του μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επστάιν, ο πρίγκιπας Αντριου.

17 Οκτ. 2025 21:48
Στην ανακοίνωση ότι παραιτείται από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του Δουκάτου της Υόρκης, ύστερα από συμφωνία με τον βασιλιά Κάρολο, προχώρησε ο πρίγκιπας Αντριου.

Σε δήλωσή του, τόνισε ότι οι «συνεχιζόμενες κατηγορίες» εναντίον του αποσπούν την προσοχή από το έργο της βασιλικής οικογένειας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη έπειτα από νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν και με Κινέζους αξιωματούχους που φέρονται να εμπλέκονται σε κατασκοπεία.

Ο Άντριου θα αποποιηθεί και τη συμμετοχή του στο Τάγμα της Περικνημίδας, αλλά παραμένει πρίγκιπας, ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Τίτλο χάνει και η πρώην σύζυγός του, Σάρα, η οποία θα αποκαλείται πλέον απλώς Σάρα Φέργκιουσον.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται εξαιρετικά σκληρό πλήγμα για τον πρίγκιπα, καθώς προηγήθηκε έντονη πίεση από τον βασιλιά και το Παλάτι.
