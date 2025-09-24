Παραιτείται η Στεφανίδου από το ΣΚΑΙ;

Η συνάντηση της Τατιάνας Στεφανίδου με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ έμοιαζε με κρίσιμη «μάχη» που θα έκρινε το μέλλον της στο κανάλι. Το νέο της εγχείρημα, το “Power Talk“, μετά τις πρώτες ημέρες προβολής του, κινήθηκε σε τραγικά νούμερα τηλεθέασης που μόνο απογοήτευση μπορούσαν να φέρουν, αγγίζοντας ακόμα και «θερμοκρασίες του μηδενός».

Η ίδια, γνωστή για την ευθύνη που αναλαμβάνει πάντα απέναντι στη δουλειά της, πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τα στελέχη του σταθμού. Εκεί, χωρίς περιστροφές, παραδέχτηκε πως η εκπομπή δεν είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς και μάλιστα δήλωσε έτοιμη να παραιτηθεί, αν το κανάλι το έκρινε απαραίτητο. Ζήτησε, δηλαδή, να λήξουν τη συνεργασία τους σε φιλικό κλίμα, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι βάζει την επαγγελματική της αξιοπρέπεια πάνω απ’ όλα.

Η διοίκηση του ΣΚΑΪ δεν δέχτηκε την παραίτηση της Τατιάνας Στεφανίδου. Αντίθετα, όχι μόνο αποφάσισε να της δώσει ακόμη μια ευκαιρία, αλλά της ανακοίνωσε ότι θα σταθεί δίπλα της και ότι θα την στηρίξει θέτοντας όμως παράλληλα τρεις πολύ συγκεκριμένους όρους.

Ο πρώτος ήταν η άμεση βελτίωση της τηλεθέασης μέσα από νέα στρατηγική και περισσότερο «γρήγορα» θέματα, να αλλάξει δηλαδή η δομή της εκπομπής, με περισσότερη ένταση και λιγότερη στατικότητα. Ο δεύτερος, ίσως και ο πιο αιχμηρός, ήταν να γίνει το στούντιο περισσότερο φωτεινό, να εξαφανιστούν τα «καρεκλάκια» με τους “τιμωρημένους συνεργάτες”, να μπει στο πλατό ένα μεγάλο τραπέζι και να φύγει το κοινό – επιλογές που ήδη ξεκίνησαν να εφαρμόζονται. Ο αριθμός των ατόμων μέσα στο στούντιο μειώθηκε μεν ήδη αισθητά, με στόχο όμως το κοινό να εξαφανιστεί άμεσα κιόλας ολοκληρωτικά.

Και τέλος ο τρίτος όρος από το κανάλι ήταν περισσότερα αποκλειστικά θέματα. Η Τατιάνα Στεφανίδου, άλλωστε, διαθέτει πολυμελή ομάδα, ικανή να «βγει» στους δρόμους, να στήσει ρεπορτάζ και επίσης να φέρει καλεσμένους διαφορετικών θεμάτων, ώστε η εκπομπή να αποκτήσει ρυθμό και περιεχόμενο. Η παρουσιάστρια βέβαια, από την πλευρά της, έβαλε και εκείνη τις δικές της «κόκκινες γραμμές».

Ζήτησε να μην αλλάξει η ώρα προβολής της εκπομπής της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν δέχεται καμία μετακόμιση στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚ, όπως της είχαν ζητήσει σε πρώτη φάση για να ανέβουν τα νούμερα, αλλά ούτε και να βρεθεί ποτέ απέναντι από τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, στο Mega – όρος που περιλαμβάνεται άλλωστε ρητά στο συμβόλαιό της. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία «τράμπα» ούτε με τον Κώστα Τσουρό ή με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, δύο σενάρια που όντως συζητήθηκαν από τα στελέχη του ΣΚΑΪ στην προσπάθεια διάσωσης της εκπομπής.

πηγή: Youweekly.gr

