Παραίτηση της βουλγαρικής κυβέρνησης εν μέσω έντονων διαδηλώσεων – Αποχωρεί ο Ζελιάζκοφ λίγο πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη

Σε κλίμα πολιτικής αστάθειας και κοινωνικής έντασης, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του. Η δήλωση έγινε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, μόλις λίγα λεπτά πριν η Βουλή ξεκινήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας επί της πρότασης δυσπιστίας που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση.

Η απόφαση του Ζελιάζκοφ έρχεται ύστερα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της Βουλγαρίας, με τους πολίτες να κατηγορούν την κυβέρνηση για λανθασμένες οικονομικές επιλογές που έχουν επιβαρύνει το κόστος ζωής, αλλά και για αδυναμία ουσιαστικής καταπολέμησης της διαφθοράς, ένα χρόνιο ζήτημα που εξακολουθεί να ταλανίζει τη χώρα.

Η παραίτηση λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η Βουλγαρία ετοιμάζεται να ενταχθεί επίσημα στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου. Η μετάβαση σε νέα φάση για το βουλγαρικό χρηματοοικονομικό σύστημα, που θεωρείται ιστορικής σημασίας, επισκιάζεται τώρα από το πολιτικό κενό που δημιουργεί η αποχώρηση της κυβέρνησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαριστεί πώς θα κινηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, αν θα σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση ή αν η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, σε μια περίοδο που οι οικονομικές και θεσμικές ισορροπίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσοχής.

