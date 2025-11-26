Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Σεισμός στην Παρτίζαν

26 Νοέ. 2025 17:21
Σοκ και σεισμική δόνηση πολλών Ρίχτερ στην Παρτίζαν μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς όπως αποκαλύπτει το σερβικό site mozzartsport.com ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτηση του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την έβδομη ήττα στα οκτώ τελευταία ματς των ασπρόμαυρων στην Euroleague.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει το σερβικό Μέσο, ο Ομπράντοβιτς, παρόλο που έχει την καθολική στήριξη από τον κόσμο, έκρινε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και έθεσε την παραίτηση του στη διάθεση της διοίκησης προκαλώντας σοκ στο εσωτερικό του συλλόγου.
«Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε, κάτι σπάνιο για την καριέρα του, απογοητευμένος και χωρίς λύσεις. Στην ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς μπορεί να αλλάξει η πορεία της ομάδας, απάντησε απλώς: ‘Δεν ξέρω’.
Μια φράση που, όπως εκτιμάται, δείχνει ότι και ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει πως απαιτούνται ριζικές αποφάσεις. Ήδη στο παρελθόν η ομάδα είχε προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Αυτή τη φορά, ο ίδιος ο προπονητής έθεσε τη θέση του στη διάθεση της διοίκησης», τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Έτσι τώρα η καυτή πατάτα περνά στα χέρια της διοίκηση με τον πρόεδρο Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς και το διοικητικό συμβούλιο να καλούνται να αποφασίσουν αν θα την κάνουν δεκτή αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που έφερε ξανά ενθουσιασμό και προσδοκίες στους οπαδούς της Παρτιζάν μετά από δύσκολα χρόνια ή θα προσπαθήσουν να τον πείσουν να συνεχίσει.

Η τελική απόφαση αναμένεται σήμερα το βράδυ ή, το αργότερο, αύριο.

