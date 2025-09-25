Παράκαμψη με τίμημα: Η 111 «σώζει» οδηγούς, ταλαιπωρεί χωριά και επιχειρήσεις – Σε απόγνωση οι κάτοικοι Ισώματος και Βασιλικού 

Εναλλακτική και πολύ πιο σύντομη διαδρομή μέσω της ΕΟ «111», Βασιλικού και Ισώματος και από εκεί στην ΒΙΠΕ Πατρών και αντίστροφα, έχουν βρει εκατοντάδες οδηγοί και φορτηγά αυτοκίνητα, αποφεύγοντας τον καθημερινό εφιάλτη της παράκαμψης της παλιάς ΕΟ Πατρών – Πύργου.

Η διαδρομή είναι λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, όμως, οι οδηγοί γλυτώνουν έναν τεράστιο μπελά, χρόνο και χρήμα, ωστόσο, οι πρώτες παρενέργειες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Κι αυτό γιατί παρουσιάστηκαν ήδη σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων του Ισώματος και του Βασιλικού, από την αυξημένη διέλευση οχημάτων από την περιοχή, μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου λόγω έργων.

Η εκτροπή της κίνησης μέσω της διαδρομής ΒΙΠΕ Πατρών – Ισωμα – Βασιλικό – Παλαιά Εθνική Οδός 111 – Πάτρα έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό το οδικό δίκτυο, δημιουργώντας φθορές στο οδόστρωμα και τις πλακοστρώσεις, καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο του Ισώματος, αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων για κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Το θέμα αναδεικνύει με επιστολή του προς την περιφερειακή αρχή και τη δημοτική αρχή Ερυμάνθου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Διαμαντής Κανελλόπουλος, που ζητά την άμεση λήψη μέτρων. Συγκεκριμένα προτείνει την τοποθέτηση προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο του Ισώματος και την εγκατάσταση σαφούς οδικής σήμανσης, ώστε η κυκλοφορία να διοχετεύεται προς την περιφερειακή οδό Φαρρών και την Εθνική Οδό 111.

«Η παρέμβαση είναι απαραίτητη για την αποσυμφόρηση των χωριών, την προστασία του υφιστάμενου οδικού δικτύου και – κυρίως – για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας», υπογραμμίζει ο κ. Κανελλόπουλος, τονίζοντας ότι η άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων αποτελεί ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και καθημερινότητας των πολιτών.

ΜΠΑΡΗΣ

Απραγος δεν έχει μείνει στο θέμα ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, ο οποίος τόνισε: «Υπάρχει όντως μεγάλη επιβάρυνση στον δρόμο και έχουμε κάνει συντονισμένες ενέργειες. Για αυτό τον λόγο έχει ήδη γίνει τοποθέτηση καθρέπτη στο χωριό Ισωμα και ειδική σήμανση.

Παρακολουθούμε το θέμα, είμαστε σε επαφή με την Αστυνομία και την εταιρεία που διαχειρίζεται τον δρόμο και εφόσον δούμε ότι συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα επανέλθουμε για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε».

Η ΒΙΠΕ

Στο μεταξύ, μέχρι χθες δεν είχε υπάρξει ανταπόκριση στην επιστολή του Συνδέσμου που εκπροσωπεί τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Πατρών, για την χωρίς προειδοποίηση και διαβούλευση, ολική διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της ΕΟ Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ και Οβρυάς.

Ο ΣΕΒΙΠΑ εξέφρασε έντονη δυσφορία εκ μέρους των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών, μετά την ξαφνική απόφαση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος να προχωρήσει στον ολικό αποκλεισμό του τμήματος της ΝΕΟ Πατρών – Πύργου. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου γνωστοποιήθηκε μόλις την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στον ΣΕΒΙΠΑ, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την εφαρμογή της: «Η εντελώς απροειδοποίητη εξέλιξη δημιούργησε αλυσιδωτά προβλήματα στην καθημερινότητά μας» τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε ο ΣΕΒΙΠΑ προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ολυμπία Οδό.

Οι επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία τους, με αυξημένα κόστη, ακόμα και κίνδυνο συνέχισης της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Οπως επισημαίνουν, η πρόσβαση προσωπικού, πρώτων υλών και προϊόντων καθίσταται πλέον δύσκολη, χρονοβόρα και ενίοτε επικίνδυνη, δεδομένου ότι η Παλαιά Εθνική Οδός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο. «Δεν μπορεί να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις ερήμην των επιχειρήσεων που κρατούν ζωντανή την τοπική οικονομία», αναφέρει με έντονο ύφος ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ, Δημήτρης Λειβαδάρος.

Ο Σύνδεσμος ζητά άμεση συνάντηση με τους αρμόδιους της Ολυμπίας Οδού, του υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ζητούνται απαντήσεις στα ερωτήματα, ποια κυκλοφοριακή μελέτη εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο και αν αυτή εγκρίθηκε επισήμως, ποιες είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας «Απιον Κλέος» ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και το επιμηκυμένο χρονοδιάγραμμα, ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία.

Επικίνδυνη ρύθμιση της κυκλοφορίας

Οχι μόνο σε οδηγούς, αλλά και σε ειδικούς των τεχνικών έργων προκαλεί ανησυχία η σημερινή παράκαμψη της κυκλοφορίας στον άξονα Πάτρα – Πύργος, μέσω της παλιάς εθνικής οδού, στο υπό κατασκευή τμήμα.

Τεχνοκράτες με εξειδίκευση σε έργα, αναφέρουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η ρύθμιση αυτή είναι επικίνδυνη και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με αναφορές στην «Π», η αναθέτουσα κοινοπραξία «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ», θα πρέπει να εξηγήσει αν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε αυτό το θέμα, καθώς υπάρχει η άποψη ότι θα έπρεπε να έχει κατασκευάσει παρακαμπτήρια οδό για ασφαλή διέλευση των οχημάτων αντί να επιβάλλει μια επικίνδυνη ρύθμιση κυκλοφορίας, που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Οι κορίνες που τοποθετήθηκαν στο τμήμα της παράκαμψης δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τον πολλαπλασιασμό της επικινδυνότητας λόγω της αυξημένης κίνησης.

Αναγνώστες ανέφεραν στην «Π» ότι την επίβλεψη του έργου θα έπρεπε να έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ και ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ και να εξηγήσουν γιατί επετράπη η εφαρμογή αυτής της λύσης.

Ζητείται επίσης, άμεσα απάντηση από τον ανάδοχο και την επιβλέπουσα αρχή, με πλήρη δημοσιοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ερωτάται και το Τεχνικό Επιμελητήριο για τις μέχρι σήμερα ενέργειές του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



