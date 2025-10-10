Παρακολουθήσεις τηλεφώνων: «Στήνουν αφτί» σε 500 Αχαιούς – Για ποιους λόγους

Πανελλαδικά οι υποκλοπές έχουν πάρει την… ανιούσα και οι αρχές ασφαλείας δείχνουν ότι δεν πτοούνται, παρότι το 2022 είχε ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο είχε σαν επίκεντρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και πολλούς ακόμη πολιτικούς, στρατιωτικούς κ.ά. αξιωματούχους.

Βέβαια, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι -ιδίως εθνικής ασφάλειας- που αίρεται το απόρρητο και γίνονται επισυνδέσεις.

Το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι ακόμα και μετά το σκάνδαλο του 2022 οι μισές και πλέον, έγιναν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση…

Προ δύο ημερών «ΤΑ ΝΕΑ» αποκάλυψαν την έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Απόρρητων Πληροφοριών (ΑΔΑΕ), σύμφωνα με την οποία το κράτος έγινε «ωτακουστής» σε 26.170 περιπτώσεις το 2023. Ειδικότερα έγιναν 20.295 επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας και 5.875 για εγκληματικές οργανώσεις. Παρουσιάσθηκε δε, αύξηση των κρατικών υποκλοπών κατά 23% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

ΟΧΙ ΕΞΑΡΣΗ

Επισημαίνεται ότι ο κύριος λόγος των παρακολουθήσεων αφορά προδήλως την Αττική. Γίνονται όμως και στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, στην Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα δεν παρατηρείται η έξαρση που αφορά το λεκανοπέδιο, όπως επίσης και παραμεθόριες περιοχές.

«Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε επισήμως ακριβή στοιχεία για την περιοχή μας. Η ΑΔΑΕ έχει το σύνολο των στοιχείων και ήδη έδωσε στη δημοσιότητα αρκετά από αυτά, αλλά όχι ανά περιφέρεια», είπε στην «Π» ανώτερος αξιωματούχος της ΕΛΑΣ Αχαΐας.

Από το ρεπορτάζ μας έχει προκύψει ότι οι αιτήσεις για άρση απορρήτου που υποβάλλονται στην Εισαγγελία γίνονται κατά κανόνα δεκτές, γιατί συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση, σε αντίθεση με όσα έχει εντοπίσει η ΑΔΑΕ σε αθηναϊκό, ιδίως, επίπεδο.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

«Επίσης, όσον αφορά τη δική μας περιοχή είναι διαφορετικός ο συσχετισμός έναντι του λεκανοπεδίου, όσον αφορά τις επισυνδέσεις, αφενός για λόγους εθνικής ασφάλειας και αφετέρου για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

Εχουμε μεν, λιμάνια (Πάτρα, Κατάκολο, Αστακός) και αεροδρόμια (Αραξος, Ανδραβίδα), στη Δυτική Ελλάδα, αλλά γενικώς δεν κυκλοφορούν πολλοί πράκτορες στην περιοχή μας» υποστηρίζει ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος όμως προσθέτει:

«Αντιθέτως, ο κύριος όγκος των επισυνδέσεων που αιτούμαστε στην Εισαγγελία αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Ναρκωτικά, απάτες και δη ηλεκτρονικές, ληστείες, αρχαιοκαπηλία, τοκογλυφία, παρεμπόριο και γενικώς οικονομικά εγκλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επισυνδέσεις ανανεώνονται χρονικά, ιδίως αν απαιτούνται πολύμηνες παρακολουθήσεις μέχρις ότου οδηγηθούμε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης».

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Επισήμως, δεν λέγεται από τις αρχές ασφαλείας της περιοχής σε πόσους «στήνει αφτί». Σύμφωνα, όμως, με ηλεγμένες πληροφορίες της «Π», υπερβαίνουν ετησίως τις 500 οι επισυνδέσεις στην Αχαΐα. «Μπορεί να αιτηθούμε δυο και τρεις και μια μέρα στην Εισαγγελία» λέει στην «Π» αξιωματικός που είναι σχετικός με το αντικείμενο των παρακολουθήσεων. Αναλογικά, δηλαδή, μπορεί κάποιος βάσιμα να υποθέσει ότι στη Δυτική Ελλάδα γίνονται περισσότερες από 1.000 επισυνδέσεις ετησίως. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, αφού δεν έχει προκύψει ότι κινδυνεύει και η εθνική ασφάλεια στη δική μας γεωγραφική ενότητα…

