Παρακολούθηση Ανδρουλάκη: Οι Σοσιαλιστές καλούν την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να πάρει θέση

Να πάρει θέση και να δώσει την δική της απάντηση για το ζήτημα των παρακολουθήσεων του προέδρου του κόμματος του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, κάνουν κάλεσμα οι Σοσιαλιστές στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Πόσο ακόμη θα σιωπά η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παράνομη υποκλοπή του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη από την ελληνική κυβέρνηση;», διερωτάται η Πολιτική Ομάδα του Ε.Κ. Σοσιαλιστών & Δημοκρατών.

«Περιμέναμε», προσθέτει σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, «μια ταχεία και έντονη αντίδραση από την πρόεδρο Μέτσολα για την υπεράσπιση των θεσμών και των δημοκρατικών αρχών μας. Θα απαιτήσουμε συζήτηση στην Ολομέλεια», καταλήγει η εν λόγω ανάρτηση, η οποία συνοδεύει την επιστολή της Ομάδας προς την πρόεδρο του Σώματος.

How much longer will @EP_President remain silent about the illegal tapping of MEP @androulakisnick by the Greek govt? We expected a swift and strong reaction from President Metsola in defence of our institutions and democratic principles.

We will demand a plenary debate.

— S&D Group (@TheProgressives) August 16, 2022