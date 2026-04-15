Παραμένει στην Τράπεζα της Ελλάδος ο Στουρνάρας – Η κυβέρνηση ανανεώνει τη θητεία του

Στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας παραμένει ο Γιάννης Στουρνάρας, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην ανανέωση της θητείας του. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε επισήμως μετά τη σημερινή συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την κυβερνητική απόφαση ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.

Διαβάστε επίσης: Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα

Η εξέλιξη αυτή κλειδώνει την παραμονή του κ. Στουρνάρα σε ένα από τα πλέον κομβικά θεσμικά πόστα της οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η σταθερότητα στο τραπεζικό σύστημα και η παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών εξελίξεων παραμένουν στο επίκεντρο. Η ανανέωση της θητείας του είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο προσκήνιο των συζητήσεων, με τον ίδιο να έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα αποτελούσε τιμή για τον ίδιο μια νέα πρόταση παραμονής του στη θέση.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, η κυβέρνηση στέλνει καθαρό μήνυμα συνέχειας στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας, επιλέγοντας να διατηρήσει τον ίδιο άνθρωπο στο τιμόνι του ιδρύματος. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα θεσμικά βήματα που απαιτούνται για την τυπική ολοκλήρωση της ανανέωσης της θητείας του.

