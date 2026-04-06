Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα

Την ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα σε μια συγκυρία αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΤτΕ. Όπως επισήμανε, σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η σταθερότητα και η θεσμική προβλεψιμότητα δεν αποτελούν απλώς πολιτικό ζητούμενο, αλλά κρίσιμο όρο οικονομικής ανθεκτικότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων.

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε ένα περιβάλλον πιο δύσκολο για το 2026, με την ελληνική οικονομία να διατηρεί θετικό ρυθμό, αλλά με σαφή επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, η ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί στο 1,9% το 2026, κυρίως λόγω πιο ήπιας αύξησης της κατανάλωσης και αρνητικής συμβολής του εξωτερικού τομέα. Παρά την επιβράδυνση, υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τη ζώνη του ευρώ, επιβεβαιώνοντας, όπως είπε, την αυξημένη ανθεκτικότητά της.

Αντίστοιχα πιο αδύναμη προδιαγράφεται και η πορεία της ευρωζώνης. Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να περιοριστεί στο 0,9% το 2026, από 1,4% το 2025, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της γενικευμένης αβεβαιότητας και των πιέσεων στην αγορά ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν και τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Γιάννης Στουρνάρας στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις, τις οποίες χαρακτήρισε βασικό μοχλό διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η στήριξη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η πιστωτική επέκταση και οι ξένες άμεσες επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να λειτουργούν ως βασικοί πυλώνες για την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι και η ιδιωτική κατανάλωση θα διατηρήσει ανοδική τροχιά, αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στηριζόμενη στην απασχόληση, στους μισθούς και στο διαθέσιμο εισόδημα.

Θετική εμφανίζεται, κατά την ίδια εκτίμηση, και η εικόνα στην αγορά εργασίας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεψε περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και υποχώρηση της ανεργίας στο 8,2%, στοιχείο που εντάσσει στο ευρύτερο πλαίσιο σταθεροποίησης της οικονομίας, παρά τις δυσκολίες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Πιο σύνθετη εμφανίζεται η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού. Ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε ότι η πορεία αποκλιμάκωσης αναμένεται να ανακοπεί το 2026, λόγω της αναζωπύρωσης των εξωγενών πιέσεων από τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Στο βασικό σενάριο που παρουσίασε, ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,1%, παραμένοντας υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υπό αυτές τις συνθήκες, σημείωσε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα χρειαστεί να κινηθεί με μεγάλη ευελιξία, ενώ σε περίπτωση που οι ενεργειακές πιέσεις περάσουν πιο επίμονα στις τιμές και στους μισθούς, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί αυστηρότερη κατεύθυνση πολιτικής.

Αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά, ο διοικητής της ΤτΕ παρουσίασε μια εικόνα συνέχειας στη δημοσιονομική εξυγίανση. Όπως είπε, τα δημοσιονομικά μεγέθη προβλέπεται να παραμείνουν υγιή και το 2026, με πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 3,2% του ΑΕΠ, οριακά πλεονασματικό συνολικό αποτέλεσμα και συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο τραπεζικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές, καθώς οι επιδόσεις του 2025 δημιουργούν, όπως σημείωσε, ευνοϊκή βάση για περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το κόστος χρηματοδότησης, την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων και τη συνολική δυναμική της πιστωτικής επέκτασης.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Στουρνάρας περιέγραψε τις σημερινές διεθνείς ανατροπές όχι μόνο ως απειλή, αλλά και ως σήμα αφύπνισης για την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του πιο αποτελεσματικού συντονισμού των κοινών πολιτικών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έδωσε έμφαση στη συνέχιση αξιόπιστων μεταρρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι η χώρα μπορεί να μετατρέψει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και να χτίσει μια πιο σύγχρονη, βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία.

